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立法院24日行使大法官同意權投票，包括正副院長以及5名大法官共7名被提名人，都未獲立院通過，其中最特別的是台大國發所教授劉靜怡，民進黨團決議封殺，不幫總統賴清德背書，賴清德也只能接受。管理學教授酥餅教授批民進黨團總召柯建銘根本是對賴清德逼宮。酥餅教授說，柯建銘嗆，只是投票支持劉靜怡的立委要被黨紀處分，那提名劉靜怡的賴清德，如果堅持票票入櫃要不要被黨紀處分？所以當柯建銘當面對賴說要動用黨紀的時候，你覺得賴聽到的是什麼？這種行為已經是當面逼宮，公然政變了。酥餅教授說，柯建銘跟賴清德都不是三歲小孩，不會不懂這個道理，尤其是柯建銘被要求去跟賴清德傳達這個訊息的時候，他也不會不知道他的角色是什麼，說實在的，如果短時間內看不到賴的反擊，代表蔡賴之戰不是已經展開，而是已經結束了，反對簽署和平協議的賴已經落敗。今天如果單純是人選個人的爭議，不讓劉當選方法很多，提名過程也不可能沒有徵詢柯，劉也不是昨天臨時提名的，會用到黨紀，51票集體叛逃，就是要用讓賴最難堪的方法幹掉劉。酥餅教授說，一個黨團總召可以下令支持自己黨主席與總統提名的人就黨紀處分，還51席集體叛逃，反對國民黨三法的時候51票還投不齊。這種人不處理或無法處理，賴不要說總統，連黨都被掏空了。被提名人個人問題那是提名前在討論的，一旦提名，不支持就是針對賴總統，沒有其他解讀。