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▲六月和李易之前開啟二度蜜月找回相愛的感覺。（圖／翻攝自六月Threads）

六月和李易驚爆早就擬好離婚協議書，13年婚姻原本預計在12月31日宣布玩完，但峰迴路轉，六月直呼當要簽下去那一刻反而心軟，更說，「我以為我不愛他了。」尤其生完二胎後，兩人就分房睡，李易也感覺不到她的愛，加上六月有嚴重潔癖，常為了家事碎碎念，成了導火線。根據《鏡週刊》報導，六月提到生完二胎後就分房睡，李易在她身上感覺不到愛，以為六月不愛他了，加上六月有嚴重潔癖，婚後時常為了家事碎念，就連朋友來家裡聊天，六月都在大家身邊忙著吸地。12月初，兩人擬好離婚協議書，但當要簽名的時候，兩人都心有不捨，後來決定不然單獨出國度假，看能不能找回愛的感覺。殊不知兩人天天吵架，從早喝到晚，說出口的都是抱怨，直到最後一天，六月和李易在酒精的催化下，相望流淚。回國後兩人去婚姻諮商，六月說諮商師希望兩人用寫卡片的方式找回相愛的感覺，六月寫下，「謝謝你對這個家努力的付出，謝謝你為了我們很盡心的在照顧我們，為孩子的好爸爸與最棒的老公，什麼都會想到我們，甚至到無微不至。」