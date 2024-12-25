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▲全家康康5週末好康出爐，米果、泡麵買一送一。（圖／全家提供）

▲全家霜淇淋1月新口味，傳超夯的巧克力霜淇淋回歸，搭配不二家牛奶霜淇淋。（圖／全家提供）

▲全家霜淇淋換檔！推出全新「草莓優格霜淇淋」，名起限時5天加碼買1送1。（示意圖，非下月口味／業者提供）

▲7-11慶祝「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」6周年，姓名有「不、可、思、議」任1字免費喝咖啡。（圖／業者提供）

全家本週康康五優惠提早曝光！自12月27日至12月29日熱門泡麵、零食買一送一，快趁跨年前先囤貨，有辛拉麵、偉特鮮奶油糖、海鹽焦糖雪糕買一送一外，還有揪親友相聚時可以邊聊天邊吃的米果隨手包，平均單包只要14元。◾天然水610ml買1送1，5折（原價20元、特價10元）◾牧場直送4.0海鹽焦糖牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾小林煎餅 雞蛋煎餅買1送1，5折（原價29元、特價15元）◾偉特 鮮奶油糖買1送1，5折（原價39元、特價20元）◾農心 安城湯麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）全家霜淇淋即起至12月29日前，不限支付方式、不限口味第二支5元，含阿芙佳朵佳朵口味。並且據傳1月全家霜淇淋新口味，將是超夯的巧克力霜淇淋回歸，搭配不二家牛奶霜淇淋，神級搭配讓不少民眾超期待！7-11則是自聖誕節（25日）起至2025年1月7日，只要出示身分證且姓名中有「不、可、思、議」任1個字，就能免費兌換1杯中杯冠軍美式，每店限量50杯，贈完為止。即起至2025年1月7月前「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館，還有全品項飲品與週邊任選2件享第2件7折（價低者折），以及單杯購買含奶咖啡飲品免費提供幸福拉花體驗。