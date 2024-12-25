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美國知名電視台《ESPN》24日發布了一份排名，列出了「MLB之中擁有最多不滿球迷的球隊」，上賽季失去日籍球星大谷翔平的洛杉磯天使隊榮登榜首，獲得了這一不名譽的頭銜，原因包括了管理層近年操作不佳，以及白白浪費Mike Trout和大谷翔平巔峰，致使後者離隊。ESPN這次排名檢視過去休賽季各隊補強、2024賽季的球隊表現，以及今年休賽期的補強動向，選出了上榜的前10名球隊，天使高居第一。該報導點出天使隊曾是大聯盟中的模範球隊，在2002年至2009年的8個賽季中，曾連續6年打入季後賽，並在2002年奪得世界大賽冠軍，2014年拿下98勝的精彩表現。然而，隨後該媒體批評天使近年來充滿誤判與錯誤操作，加上選手培養的失敗，讓他們吞下大量敗仗。天使隊自2014年後便未能再度進入季後賽。即便隊中擁有Mike Trout和大谷翔平這樣的超級球星，依然無法取得突破。「2024賽季，天使隊吞下了隊史最糟糕的99敗，連續9年勝率不足五成。在Trout和大谷翔平的巔峰期，球隊未能有效利用這兩位巨星的實力。老闆Arte Moreno諾與管理層始終無法提出一貫性的計劃，Moreno的干預更被視為球隊連續10年無緣季後賽的主因。」今年休賽期，天使隊積極補強，先後簽下了投手菊池雄星、投手Kyle Hendricks、捕手Travis d'Arnaud 以及外野手Jorge Soler等人。然而，ESPN認為這種毫無計畫地補強就像是無頭蒼蠅般難有成效。「菊池在2024年休斯頓太空人隊有出色的表現，但他的WAR從未超過2.0。另外，如果讓Soler擔任全職指定打擊，Trout則必須回到外野，這與球隊原先考慮將傷病頻繁的Trout轉為指定打擊的計劃相違背。換句話說，這些補強看起來只是將選手拼湊在一起，延續了近年失敗的模式。」除了糟糕的操作外，文中還點出大谷翔平的離去，同樣也是讓球迷心生不滿的關鍵原因，「天使隊的球迷必須忍受看到大谷翔平穿上道奇隊球衣，在洛杉磯的另一邊球場比賽的情景。正因如此，天使隊的球迷被認為是大聯盟中最不滿的群體。」另外，大谷翔平在天使隊效力6年期間從未打入過季後賽，但加盟道奇隊的第一年便參與季後賽，並奪下世界大賽冠軍，這無疑狠狠地打臉了天使隊。此外，不滿球迷排名的第2至第10名依次為：水手隊、白襪隊、雙城隊、藍鳥隊、海盜隊、小熊隊、洛磯隊、紅雀隊和馬林魚隊（由於運動家隊計劃遷址，因此未列入排名）。