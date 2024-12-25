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▲豐FOOD海陸百匯除了有龍蝦吃到飽之外，另有美式煙燻牛胸肉、羊排等多樣菜色。（圖／取自豐FOOD官網）

▲台北六福萬怡酒店的The Lounge大廳酒吧於即日起至1月27日，推出爐烤牛套餐吃到飽，午餐每人899元，晚餐則每人1,099元，還可享精選葡萄酒喝到飽。（圖／六福萬怡提供）

台北大直「豐FOOD海陸百匯」的「龍蝦之夜」，就是龍蝦吃到飽活動，是該餐廳最熱門活動，目前官網已開賣明年度1至3月的場次，但是之前「豐FOOD海陸百匯」每月通常會推出4場龍蝦吃到飽，明年的1至3月如今僅每個月只有1場，餐價為每人2199元+10%，若8人同行，優惠價1999元+10%，等於現省掉1592元。豐FOOD海陸百匯的「龍蝦之夜」，供應每隻重達300-400公克的清蒸龍蝦，雖說可以龍蝦吃到飽，但是有規則限制，也就是「每人每次限拿1份龍蝦，但不限次數拿取」，想吃多少就吃多少。此外，餐檯還無限供應百道多國料理，同樣很受歡迎的還包含美式煙燻牛胸肉，標榜經過長時間的低溫慢燻，外層焦香、內裡嫩滑多汁。另外還有和牛握壽司、生魚片、椒鹽天使蝦、香煎羊排、生蠔等豐富菜色。「豐FOOD海陸百匯」的龍蝦吃到飽每人餐價2199元+10%，現在又推出多人優惠，一次購買4人同行，價格每人2099元+10%，8人同行則特價1999元+10%，再送每人1份泰式波士頓龍蝦。另外，台北六福萬怡酒店７樓於即日起至1月27日，推出「肉食慶典」爐烤牛套餐吃到飽活動，午餐時段每人售價899元，主打美國爐烤牛，若於晚餐時段用餐則每人售價1,099元，還可享精選葡萄酒喝到飽。「肉食慶典」每日午餐及晚餐時段均可預訂，平安夜、聖誕節、元旦假期均適用。