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紅襪還在等佐佐木朗希的會面通知！日本23歲強投「令和怪物」佐佐木朗希，日前宣布透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟，近日實地前往美國和紐約洋基、紐約大都會等多支球隊會見，猶如刮起一陣旋風。佐佐木朗希實際來到美國後，可以說是行程滿檔，根據《波士頓環球報》記者Alex Speier的報導指出，紅襪總管Craig Breslow在訪問中透露，目前還沒有被安排和佐佐木朗希會面，但他表示：「值得一提的是，