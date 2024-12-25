紅襪還在等佐佐木朗希的會面通知！日本23歲強投「令和怪物」佐佐木朗希，日前宣布透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟，近日實地前往美國和紐約洋基、紐約大都會等多支球隊會見，猶如刮起一陣旋風。根據美國媒體《波士頓環球報》今（25）日報導指出，波士頓紅襪雖然也是有意延攬佐佐木朗希的球隊之一，但目前尚未獲得面談的通知，也讓總管Craig Breslow對媒體表態：「希望我們能獲得這樣的機會。」
已有6支球隊領跑 紅襪還在等機會
佐佐木朗希實際來到美國後，可以說是行程滿檔，目前預計和已經完成碰面的球隊，就有6支，包含：洋基、大都會、小熊、白襪、巨人、以及遊騎兵，先前對佐佐木朗希有興趣的東岸豪門紅襪，則還在等一個機會。
根據《波士頓環球報》記者Alex Speier的報導指出，紅襪總管Craig Breslow在訪問中透露，目前還沒有被安排和佐佐木朗希會面，但他表示：「我們還不知道，這是否代表我們已經被排除在名單之外，但我們已經開始接洽，希望能有機會參與到這個過程，也希望我們能獲得這樣的機會。」
值得一提的是，紅襪在休賽季針對投手戰力做出相當多的補強，例如找來芝加哥白襪強投Garrett Crochet、洛杉磯天使的Patrick Sandoval，還有近日從洛杉磯道奇簽下「昔日少主」Walker Buehler，展現對先發輪值強化的企圖。
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佐佐木朗希實際來到美國後，可以說是行程滿檔，目前預計和已經完成碰面的球隊，就有6支，包含：洋基、大都會、小熊、白襪、巨人、以及遊騎兵，先前對佐佐木朗希有興趣的東岸豪門紅襪，則還在等一個機會。
根據《波士頓環球報》記者Alex Speier的報導指出，紅襪總管Craig Breslow在訪問中透露，目前還沒有被安排和佐佐木朗希會面，但他表示：「我們還不知道，這是否代表我們已經被排除在名單之外，但我們已經開始接洽，希望能有機會參與到這個過程，也希望我們能獲得這樣的機會。」
值得一提的是，紅襪在休賽季針對投手戰力做出相當多的補強，例如找來芝加哥白襪強投Garrett Crochet、洛杉磯天使的Patrick Sandoval，還有近日從洛杉磯道奇簽下「昔日少主」Walker Buehler，展現對先發輪值強化的企圖。