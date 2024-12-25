我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓劇經典四季系列之一的《冬季戀歌》一開播就大受歡迎，還創下韓國35%的超高收視率。（圖／《冬季戀歌》劇照）

金信（右）與池恩卓（左）的初雪之吻氣氛烘托的浪漫唯美，令觀眾印象深刻。 （圖／取自YouTube）

▲尹世莉（左）與利正赫（右）在南韓重逢，配上雪景呈現兩人分隔兩地許久未見的氛圍。（圖／取自《愛的迫降》官網）

說到聖誕節一定會想到下雪的場景，就不得不提到幾部經典的冬季韓劇，今日《NOWnews今日新聞》為您整理3部聖誕佳節、跨年必看的冬日氛圍韓劇，其中包含《冬季戀歌》、《孤單又燦爛的神—鬼怪》以及《愛的迫降》，讓劇迷這個冬季不孤單。《冬季戀歌》是韓國浪漫戲劇「四季系列」經典代表作之一，該劇自播出以來風靡全球，更在韓國創下超過35%的超高收視率，該劇結束後不僅讓主演群紅遍全亞洲，更促使拍攝地南怡島成為觀光客必去景點。《冬季戀歌》背景設定在冬天的小鎮，劇情講述男主角姜俊尚（裴勇俊飾）與女主角鄭柔珍（崔智友飾）的初戀故事，不過姜俊尚因一場車禍失憶，隨後便被他的母親送往法國、美國留學，並改名為李民亨，多年後回到韓國遇見鄭柔珍，姜俊尚逐漸找回記憶，兩人最終也有情人終成眷屬，突破萬難相守一生。該劇可於串流平台愛奇藝、KKTV上收看。《孤單又燦爛的神—鬼怪》劇情講述出生於朝鮮時代的金信（孔劉飾），原本是一名效忠皇帝的將軍，但最後卻死在皇帝劍下，於是神便讓他復活成為不死之身，以「鬼怪」的身份活在人間，且必須要找到「鬼怪新娘」替他拔除胸口上的劍，後來金信某天意外被19歲少女池恩卓（金高銀飾）用蠟燭召喚，才發現對方有可能是能解救自己脫離不死之身的鬼怪新娘。劇中更有不少重要場景都是以下雪為背景，例如金信與池恩卓的「初雪之吻」，以及兩人重逢時背景也是在雪地。此外，池恩卓經常在下雪時圍上一條大紅色的圍巾，讓不少韓國人在初雪來臨之際都會想起這名少女。該劇可於串流平台愛奇藝、Netflix、迪士尼+上收看。《愛的迫降》劇情講述南韓財閥尹世莉（孫藝珍飾），某天在玩滑翔傘時因一陣風被吹至北韓，醒來時被吊在樹上，還被北韓軍官利正赫（玄彬飾）發現，原先打算把尹世莉逮捕，但在尹世莉拜託之下，利正赫暫時讓她住在家中，並想辦法找時機將尹世莉送回南韓，兩人也在相處的過程中逐漸產生感情。其中劇裡有好幾幕令觀眾印象深刻的場面都有下雪，像是在北韓時尹世莉準備回到南韓向利正赫提出不要再見、尹世莉與利正赫在南韓重逢，以及尹世莉中槍倒在利正赫懷裡等經典名場面背景都在下雪，利用雪景讓觀眾更能投入在悲傷的氛圍中。該劇可於串流平台Netflix上收看。