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立法院會昨（24）日進行司法院大法官人事同意權案投票，7位被提名人全被否決，民眾黨立委僅對被提名人劉靜怡投下同意票，民進黨立委則對劉靜怡投不同意票。對此，成大教授李忠憲表示，台灣民眾黨如果7個人都支持和只支持一個劉靜怡意義是完全不一樣，不能順著民眾黨立委黃國昌邏輯去思考事件脈絡，「今天黃國昌講什麼話，你就直接順著那個邏輯去走，你會站在害死台灣的那一邊！」針對大法官人事同意權案投票結果，李忠憲直言，許多台灣人令他感到驚訝，沒多久之前還因為立法院通過那三個令人難以忍受的法案覺得已經快要亡國，要求行政院長不副署、總統不公布，儼然就希望能夠革命摧毁中華民國成立新的共和，怨恨藍白的立法委員，尤其是黃國昌。李忠憲感嘆，劉靜怡被民進黨策略性封殺，竟然又隨著黃國昌的語調，表示自己提名的就不應該封殺，甚至還有小黨的說不乖就沒辦法出頭，無論如何也應該要讓劉靜怡當大法官。李忠憲提到，很難想像竟然是同樣一批人，有的人說是聖母病發作，百年孤寂裡面有一段故事描寫馬上康多失憶的瘟疫，「我看情形大概就是這樣，台灣人的情緒化，竟然連亡國感也可以這樣起起落落，一下子就忘記」。「黃國昌講什麼都不能相信，也不能順著他的邏輯去思考整個事件的脈絡！」李忠憲說，這個人到現在的行為，大家還相信他是為了台灣公益或社會正義出來擔任公職的工作嗎？這傢伙已經弄到台灣快要滅亡了，這個人和台灣民眾黨支持什麼，大家都要謹慎小心，還順著他的邏輯走，到底有什麼問題？李忠憲指出，當初立法院選舉時，民進黨要禮讓副院長，台灣民眾黨說要院長才可以，這不就是類似的情況嗎？劉靜怡若是人才，適合當大法官，其他六個人都不是嗎？張文貞這麼優秀的女性院長人選，她可是比劉靜怡合適好幾倍以上，台灣民眾黨有一票贊成嗎？「黃國昌為什麼不去找他的好朋友國民黨一起支持劉靜怡，他們不是一直這樣在搞台灣的嗎？」李忠憲說，有台派的人說提名大法官投票同意不應該政治考量，他看到以後差點沒有暈倒，每件事情都不能單獨抽離出來，今天台灣民眾黨如果7個人都支持和只支持一個劉靜怡意義是完全不一樣。李忠憲無奈說，台灣人真的很可笑，以前站在民眾黨主席柯文哲、黃國昌旁邊的人瞬間就變成批判這兩個人的大師，毫無人格齊一性，自己不感到羞恥社會大眾也無所謂，完全不加以追究，「今天黃國昌講什麼話，你就直接順著那個邏輯去走，你會站在害死台灣的那一邊！」