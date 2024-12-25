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▲下波冷氣團從週五影響到週末，週末將會出現10度以下低溫。（圖／中央氣象署）

▲下波冷氣團從週五影響到週末，將會出現10度以下低溫。（圖／中央氣象署）

把握聖誕節短暫好天氣！今（25日）各地天氣多雲為主，降雨明顯減少，明天白天起東北季風增強，週五（27日）冷空氣逐漸南下，各地有感降溫，週五入夜至週六清晨「濕冷有感」，預估下探攝氏14至15度，郊區再低2、3度，週日雖水氣減少，，郊區或近山區會有10度或以下的極端低溫機會。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」分析師歐宗學預報指出，今（25）日各地天氣仍以多雲為主，部分地區雲量仍較多，但也會開始有陽光露臉機會，降雨則已明顯減少，預估僅在山區以及東北部、東半部地區才有零星短暫雨機會。氣溫方面，中北部白天高溫普遍可以回升到21-23度，南部、花東23-25度，如果局部地區雲量更少、氣溫有機會再更高一些。溫暖的穩定天氣不會持續太久，今晚到明天清晨就有微弱鋒面要掠過臺灣附近，明天白天起東北季風再次增強，迎風面的北部、東半部地區陸續再轉為局部陰雨天氣，中南部水氣則會比今天更少，雲量可望會再更少一些。，北部全天氣溫稍降至攝氏16-19度，其他地區差異不大。週五東北季風持續影響，另外也再次有南方雲系北上移入，各地雲量又會增多轉為多雲或陰天，也不排除都會有短暫雨機會，目前對於水氣量的多寡仍有較高不確定性，降雨與否還要再觀察。但雲量偏多的機會高，配合冷空氣逐漸南下抵達，各地都會有感降溫，且冷空氣強度可達大陸冷氣團，北部白天高溫降至攝氏15-17度，夜間至週六清晨市區低溫下探攝氏14-15度，郊區可能會再低攝氏2-3度；中南部白天高溫與前一天相比可能下降攝氏3-5度，普遍在20度上下，臺中一帶氣溫較低、高屏一帶仍會溫暖一些。週末期間冷空氣強度更強，而且水氣將會明顯減少，除了北部、東半部的迎風面地形上以外，普遍都會轉為晴到多雲天氣，對於夜間的輻射冷卻降溫更有利，預估中北部市區低溫可能降至攝氏12度左右，南部、花東也在攝氏14-15度左右，郊區或近山區會有攝氏10度或以下的極端低溫機會。