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▲印尼總統普拉伯沃上台後對外資採取威脅態度，外界認為恐非長久之計。（圖／美聯社／達志影像）

擁有2.7億人口的印尼不久前下令禁售蘋果的iPhone16手機系列，藉此威脅蘋果提高投資額，蘋果在1個月內同意將在印尼的投資金額提高100倍到10億美元（約326億台幣），印尼的威脅與鄰國越南熱烈歡迎外資的態度成鮮明對比。根據《彭博社》報導，專家認為印尼政府的「威脅招數」恐怕不是長久之計，因為越南等東南亞鄰國都主動提出減稅等好康，熱烈歡迎外資設廠。而要求外商必須提高「印尼製造」比例的印尼，等於提高人家的生產成本，最後恐面臨外資移往其他國家的下場。位於雅加達的印尼民營中亞銀行首席經濟學家大衛（David Sumual）分析：「印尼政府的複雜法規，強制要求外國企業，尤其是講究先進技術的科技業，採購水準不夠的印尼工廠零件，恐會嚇跑外國投資意願。」由於中美貿易戰加劇，加上川普多次強調要提高中國的關稅，讓中國工廠急著找東南亞國家遷廠，然而印尼的態度恐怕讓外資怯步。印尼政策研究中心資深研究員克里斯納說：「現在不是印尼硬起來的時候，這樣做是一步險棋。」美國商會11月在報告中批評，印尼政府的新規恐導致生產力下滑，外國企業在印尼有限的製造業裡，只能買到較貴、甚至品質較差的零件，「印尼政府要求在地製造，但當地生產的品質很差，又比別人貴，對外國投資構成阻礙。」外界分析，印尼的官僚主義、稅率太高、勞工生產力低落，都讓外資卻步，反觀越南、印度等鄰國，提供減稅、快速批准外資設廠申請，且允許外資自由採購外國零件，即使越南市場規模要比印尼小得多，讓蘋果非常願意豪砸150億美元（約4895億台幣）在越南設廠。除此之外，越南政府相當配合外資，多間蘋果供應商在北江省設廠，當地政府除了主動提供宿舍用地，甚至還幫忙安排往返工廠的交通車，發生勞資糾紛時還協助調解，甚至願意熬夜就只為了跟蘋果加州總部開會，誠意十足的態度讓外資例如輝達、亞馬遜和谷歌都表露濃厚的投資意願。