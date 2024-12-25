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立法院會24日進行司法院大法官人事同意權案投票，連自家人民進黨團都封殺被提名人劉靜怡，導致7人全部都沒有獲立法院通過；民進黨團總召柯建銘還表示，任何人投給劉靜怡就是開除黨籍。總統府則表示深切遺憾，總統也將接續進行補提名作業。對此，資深媒體人黃揚明認為，未來賴清德即使補提名，也會是同溫層找人，且也沒多少真正公正客觀的人選會在沒把握過關的前提下願意接受，恐怕只剩下為黨服務的法律人。黃揚明在臉書發文指出，現在應該是賴清德認真思考邀集朝野政黨領袖商討國家爭端如何化解的時機了，因為民進黨對劉靜怡投下不同意票的邏輯，是大法官被提名人不可以批評民進黨，也就是說，未來賴清德即使補提名，也會是同溫層找人，且也沒多少真正公正客觀的人選會在沒把握過關的前提下願意接受，恐怕只剩下為黨服務的法律人，但又不會獲得在野黨同意，於是就會不斷在國會被否決下去。黃揚明說，若總統願意展現高度，邀朝野政黨領袖共商解方，不失為現今憲政僵局的融冰方式，「但是，如果賴清德會這樣做，他就不是賴清德了。」