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三商家購整合旗下美廉社、心樸市集及寵物好事資源，搶攻快速增長的「貓經濟」市場，2024年8月宣布斥資3億佈局寵物零售品牌「寵物好事」，短短4個月已帶動美廉社及心樸市集寵物商品5%營收成長。根據農業部統計資料，全台犬貓數量達279萬隻，其中家貓131萬隻，年增率逾50%以上，遠超越家犬19%的成長幅度。東方線上消費者行銷資料庫（EICP）調查也指出，寵物食品為商品消費大宗，而寵物健康更是服務主要消費項目之一。看準「貓經濟」的崛起，三商家購敏銳捕捉趨勢，透過「寵物好事」貓の專門店專業貓咪商品開發力與服務，進一步搶攻快速崛起的毛孩市場。繼2022年北上至松山區展店後，今年雙北一舉拓展兩家貓咪專門店，分別落腳南港及新莊，定位為一站式貓咪購物首選，不僅提供專業獸醫健康諮詢服務、多樣齊全的商品及獨家會員服務，以貓咪專業建立與飼主的信賴連結，全面提升消費體驗，進而擴大整體成長動能。截至目前，美廉社累計65家門市設立寵物貨架專區，包含萌寵所需生活用品、零食與罐頭等，2025年更計劃全門市導入專屬貨架，引進原寵物好事獨賣商品，強化整合效益，實現「有美廉社就能滿足養貓的基本需求」，進一步擴大寵物零售生態圈。除此之外，「寵物好事」延續三商家購企業文化與社會責任精神，積極推動貓咪送養活動，不定期與愛貓團體合作舉辦送養會。目前已成功協助22隻貓咪找到新家，未來將持續推廣送養活動，為流浪動物找到幸福歸宿。三商家購通路資源整合優化，除陸續與美廉社、心樸市集推出聯名商品，掌握「汪喵商機」外，未來將透過會員串聯互導，實現會員互享優惠，不僅強化品牌間的連動效益，更期待創造多贏局面，包含消費者便利、毛孩福祉與品牌成長。此外，也將深化毛孩市場的整體佈局，帶動更多創新購物模式，開拓全新消費體驗。