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2023年以NBA選秀狀元身分加入聖安東尼奧馬刺隊的Victor Wembanyama，在2024年12月24日結束時，已累積出賽95場比賽。即將迎來職業生涯第100場比賽之際，這位綽號是「外星人」的超級新星，正在不斷刷新聯盟中的許多「最年輕紀錄」，他在得分和阻攻上打破NBA傳奇中鋒Shaquille O'Neal的紀錄，三分球則破了「史上最佳射手」Stephen Curry的紀錄。截至12月24日，Wembanyama職業生涯的場均數據為：出賽30.4分鐘、得到22.3分10.5籃板3.9助攻，另有3.7次阻攻和1.2次抄截，此數據以一位職籃二年級生來說，已經相當出色。不過人們對於這位不世出的天才有更多期許。Wembanyama標誌性的「火鍋」，也是他目前最鶴立雞群的數據，他的阻攻數從新秀賽季的3.6次進一步提升到本賽季的4.0次。他目前的生涯阻攻數已達到349次。根據美國媒體《Statmuse》的數據，若以生涯前95場比賽作為標準，Wembanyama已超越了名人堂中鋒O'Neal的335次。另外，Wembanyama的三分球表現同樣引人注目，職業生涯三分球命中率為33.6%，比起去年新秀賽季的32.5%，本賽季進一步提升到35.6%。截至目前，他已命中207顆三分球，並於生涯第94場比賽達成200顆三分球的里程碑。這一紀錄的達成速度甚至快於歷史三分球榜命中數前3名的球員：Stephen Curry（金州勇士隊）：第99場比賽達成James Harden（洛杉磯快艇隊）：第153場比賽達成Ray Allen（前波士頓塞爾提克隊等）：第131場比賽達成在今年11月15日對陣華盛頓巫師隊的比賽中，Wembanyama砍下50分，成為史上最年輕單場得分超過50分的中鋒當時他僅20歲314天，打破了O'Neal（22歲45天）的紀錄。他在12月23日對陣波特蘭拓荒者隊的比賽中，繳出30分10阻攻的驚人表現。根據《ClutchPoints》的報導，Wembanyama在最近4場比賽中累積送出29次阻攻，甚至超過了洛杉磯湖人隊全隊的總阻攻數（26次）。隨著生涯繼續往前推進，只要Wembanyama沒有遭遇毀滅性大商，未來這種「外星人」級的數字我們可能還會看到很多。