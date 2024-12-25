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委內瑞拉強打Adrianza宣布退役！。Ehire Adrianza生涯的最後一戰，就是在世界12強棒球錦標賽，為委內瑞拉國家隊出戰，他在預賽對戰荷蘭，轟出單場雙響炮，幫助球隊成為12強賽首支晉級複賽的隊伍。不過本季在天使未獲得太多出場機會，只出賽8場後就遭到釋出。Ehire Adrianza生涯累積625場出賽，打擊率2成37，敲出22轟、151分打點，但在守備端有全面的工具人能力，曾鎮守一、二、三壘、游擊，甚至是中左外野。他在發文中表示：「」並依序感謝家人、隊友、訓練師以及粉絲，在最後說道：「今天，我結束了我人生的這一章節，但對棒球的回憶、友情和熱愛將永遠留在我身邊，感謝你參與了這場令人難以置信的冒險旅程。」