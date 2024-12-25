委內瑞拉強打Adrianza宣布退役！在美國職棒大聯盟拼戰12個年頭的資深老將Ehire Adrianza，今（25）日透過個人社群平台發文，宣布退役消息。Ehire Adrianza生涯的最後一戰，就是在世界12強棒球錦標賽，為委內瑞拉國家隊出戰，他在預賽對戰荷蘭，轟出單場雙響炮，幫助球隊成為12強賽首支晉級複賽的隊伍。
曾隨勇士奪冠軍 感性發文退役
Ehire Adrianza在大聯盟打滾的12個年頭中，總計效力過6支球隊，包含舊金山巨人、明尼蘇達雙城、亞特蘭大勇士、華盛頓國民、洛杉磯天使等，其中曾2度回到勇士效力，在2021年賽季隨隊拿下世界大賽冠軍。不過本季在天使未獲得太多出場機會，只出賽8場後就遭到釋出。
Ehire Adrianza生涯累積625場出賽，打擊率2成37，敲出22轟、151分打點，但在守備端有全面的工具人能力，曾鎮守一、二、三壘、游擊，甚至是中左外野。本次12強賽入選委內瑞拉國家隊，主要擔任二壘手，在預賽面對荷蘭的表賽繳出猛打賞、雙響砲表現，總計6場出賽，敲出2轟、5打點，也幫助委內瑞拉拿下隊史最佳的第四名。
他在發文中表示：「今天,我帶著深刻的感激，向大家宣佈，我將從職棒退役，這趟旅程充滿了無比的挑戰、起伏，但每一步都是讓我極其珍惜的祝福。」並依序感謝家人、隊友、訓練師以及粉絲，在最後說道：「今天，我結束了我人生的這一章節，但對棒球的回憶、友情和熱愛將永遠留在我身邊，感謝你參與了這場令人難以置信的冒險旅程。」
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Ehire Adrianza在大聯盟打滾的12個年頭中，總計效力過6支球隊，包含舊金山巨人、明尼蘇達雙城、亞特蘭大勇士、華盛頓國民、洛杉磯天使等，其中曾2度回到勇士效力，在2021年賽季隨隊拿下世界大賽冠軍。不過本季在天使未獲得太多出場機會，只出賽8場後就遭到釋出。
Ehire Adrianza生涯累積625場出賽，打擊率2成37，敲出22轟、151分打點，但在守備端有全面的工具人能力，曾鎮守一、二、三壘、游擊，甚至是中左外野。本次12強賽入選委內瑞拉國家隊，主要擔任二壘手，在預賽面對荷蘭的表賽繳出猛打賞、雙響砲表現，總計6場出賽，敲出2轟、5打點，也幫助委內瑞拉拿下隊史最佳的第四名。
他在發文中表示：「今天,我帶著深刻的感激，向大家宣佈，我將從職棒退役，這趟旅程充滿了無比的挑戰、起伏，但每一步都是讓我極其珍惜的祝福。」並依序感謝家人、隊友、訓練師以及粉絲，在最後說道：「今天，我結束了我人生的這一章節，但對棒球的回憶、友情和熱愛將永遠留在我身邊，感謝你參與了這場令人難以置信的冒險旅程。」
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