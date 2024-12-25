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民眾黨主席柯文哲起訴在即，他日前聲請解除通信禁令，向黨秘書長周榆修寄出辭職信。民眾黨發言人吳怡萱今（25）日重申，截至9時25分都還沒收到；並強調對民眾黨來說，就是做好充分準備、嚴陣以待起訴內容。吳怡萱今受訪時被問到柯文哲辭職信收到了沒？她回應目前為止尚未收到。「但是我們也很遺憾，就是不曉得為什麼在還沒有收到之前，所有的信件的內容，甚至是信件被裁准不裁准的相關的訊息、請辭不請辭的詮釋都在媒體上面討論了好幾天。」至於外界盛傳北檢將在本週起訴柯文哲，吳怡萱強調，周一起就聽到很多風聲，看起來整個氛圍是風聲鶴唳，「但是對我們來說，我們就是嚴陣以待」，做好充分的準備來應對。而黨中央緊急應變小組上周六已有開過一次會做起訴後的沙盤推演；後續包含起訴內容或是未來在跟小草們的對話，也可能會進一步討論。