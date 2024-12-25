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立法院會24日進行司法院大法官人事同意權案投票，連自家人民進黨團都封殺被提名人劉靜怡，導致7人全部都沒有獲立法院通過；民進黨團總召柯建銘還表示，任何人投給劉靜怡就是開除黨籍。名嘴歷史哥指出，民進黨內部分裂的狀況徹底檯面化了，接下來可以預測的是，黨的內部混亂會不斷，瓜只會越來越多。歷史哥李易修24日在粉專發文指出，本次大法官提名全倒，這是總統賴清德接班前總統蔡英文以來，第一次重大拐點，連最基本的內部團結局面，對外呈現出分裂。票型結果顯示，國民黨全反對；民眾黨除支持劉靜怡外，剩下都反對；民進黨反對劉靜怡，其他都支持。歷史哥表示，藍白正常發揮，「最嚴重的是綠黨團竟然直接打臉賴桑的人選，結果出來後，總統府發表聲明，口頭尊重，但一再強調人選都是賴桑親自遴選，可見氣真的吞不下！而綠黨團『自主』的說法，更形打臉賴桑權威！」歷史哥說，加上日前三法三審投票時，民進黨跑票嚴重，基本已可確認，內部分裂的狀況徹底檯面化了，而且會影響到政治攻防的嚴重結果，「換言之，賴桑一直用外部對抗，壓制內部不滿，的作法也走到了終點！」接下來可以預測的是，黨的內部混亂會不斷，瓜只會越來越多。