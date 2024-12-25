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▲曾在熱火隊3度奪冠並入選名人堂的Wade，近期於自己的播客節目《The Why with Dwyane Wade》中直言：「作為一名籃球迷，我並不認為湖人有奪冠的實力。」（圖／美聯社／達志影像）

本賽季洛杉磯湖人隊表現起伏不定，LeBron James即將在12月30日迎來他的40歲生日，他身邊圍繞著許多交易傳言，因為湖人隊無法達到幫他「再拿一冠」一水準。曾在邁阿密熱火隊與「詹皇」並肩作戰的「閃電俠」Dwyane Wade直言，他認為湖人本季不具備奪冠實力，他建議湖人應著眼於未來，例如培養新人Bronny James。2019-20賽季，湖人隊在Anthony Davis加盟後，成功奪下隊史第17座總冠軍。然而，自那之後，由於James與Davis頻頻受傷，以及陣容上的問題，湖人隊在2021-22賽季無緣季後賽，過去兩年也都只能參加附加賽。截至目前，湖人隊的戰績為16勝13敗，暫居西區第7，不算太差，但也不算太好，球隊表現很不穩定。AD場均26.6分11.8籃板3.4助攻1.3抄截2.2阻攻；詹皇則是場均23.2分8.0籃板9.0助攻的亮眼數據，但在競爭激烈的西區，如此不足以晉升前段班。曾在熱火隊3度奪冠並入選名人堂的Wade，近期於自己的播客節目《The Why with Dwyane Wade》中直言：「作為一名籃球迷，我並不認為湖人有奪冠的實力。」他補充說道：「湖人隊始終處於可以採取行動的有利位置。然而，就目前來看，他們的整體陣容不足以奪冠。」Wade認為湖人應該做出決定，它們需要第三名球星，也直言必須讓目前在G聯盟打球的Bronny回到NBA，並給予他更多的上場機會。「湖人目前不是一支能爭奪冠軍的球隊，我們希望看到Bronny的成長。希望AD能打出MVP級別的表現，球迷們也期待看到LeBron繼續以他的水準進行比賽。」Wade還進一步表示：「我想看到LeBron和Bronny的精彩表現。坦白說，我希望球隊能全力培養Bronny。最近，Paul Pierce曾說，他想看詹皇父子完成空接灌籃。我為了看這個場面，會打開電視鎖定湖人。」