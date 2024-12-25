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馬來西亞前天（23日）晚間發生一起連環車禍，造成7人死亡、33人受傷。當時一輛觀光巴士、一輛大貨車和一輛休旅車在高速公路發生碰撞，警方仍在調查詳細的事故原因。根據馬來西亞媒體《中國報》報導，這起意外地點位於南北大道以北第204公里、距愛極樂收費站約8公里處，在23日晚間8時45分，一輛觀光巴士、一輛大貨車和一輛休旅車發生了碰撞。從社群平台瘋傳的影片和照片中可看到，觀光巴士的車頭被撞到嚴重毀損，大貨車上的貨物散落一地，現場十分混亂，這場大車禍也造成當地交通壅塞。由於車禍後觀光巴士橫跨了3條車道，卡車也擋住了緊急車道，導致該路段嚴重塞車，北上方向車陣壅塞達6公里，南下則有3公里長。馬六甲消防與拯救局局長莫哈末畢沙表示，該起車禍釀成7人喪生、33人受傷，其中有5名死者來自休旅車，為2男2女及1名女嬰，另2名死者則是觀光巴士的司機和1名女乘客。現場清理工作正在進行中，警方也在釐清案發經過。