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賴清德提名劉靜怡擔任大法官，民進黨立委不願背書，一致投票「不同意」，劉靜怡只獲來自民眾黨的8票同意票。劉靜怡是由台灣法學會推薦，劉靜怡遭封殺、還只得8票，不少NGO與法界學者都幫劉靜怡抱屈，認為民進黨太羞辱人。賴清德提名人選，不只藍委反對，連綠委都有意見，未來賴清德再補提名人選，還有人願意跳火坑嗎？根據柯建銘的理由，封殺劉靜怡是因為劉靜怡一路罵民進黨，罵蔡英文、罵王義川。不過劉靜怡並不只專罵民進黨，他參與過太陽花學運，反對管中閔出任台大校長，也明確表態希望死刑在台灣消失。他的立場不可能會與國民黨一致，但綠委卻只希望選出一名乖乖牌，誓死效忠民進黨的大法官。此外，會罵民進黨的並不是只有劉靜怡。姚立明曾是百萬紅衫軍倒扁的副總指揮，也當過柯文哲的競選總幹事，甚至還直接罵民進黨是垃圾。柯建銘無法忍受劉靜怡罵王義川「蠢到爆」，卻能接受另一名罵民進黨是垃圾的姚立明，這是什麼道理？唯一的理由，就是因為劉靜怡跟黃國昌太要好。當民眾黨決定放行劉靜怡，劉靜怡可能會成為唯一獲立法院通過的大法官，柯建銘原本期待藍白三讀通過《憲法訴訟法》後癱瘓憲法法庭，多了劉靜怡，憲法法庭不會被癱瘓，會少了相罵本，柯建銘於是下令封殺劉靜怡。諷刺的是，賴清德要求黨籍立委在立法院院會要全勤，綠委迄今在院會幾乎不曾全勤，但柯建銘鮮少黨紀處分，反而是投給劉靜怡就要黨紀處分。賴清德身為黨主席，不只區域立委，連不分區立委都控制不了，甚至本身就是不分區立委的柯建銘帶頭反對賴清德，賴清德情何以堪？柯建銘說的「黨團自主」，只是藉口。過去柯建銘總說藍白帶頭作亂、毀憲亂政，但如今帶頭作亂的是民進黨團，反對賴清德的決策。未來若有綠委不滿意的政策、法案，綠委一樣可以拒絕背書。若是這樣，那為什麼藍白又不能反對民進黨政策？反過來說，民進黨與其抱怨在野黨不願溝通，不如先思考，自己黨內是不是已經充分溝通吧。