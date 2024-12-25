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▲被網友封為到花蓮必吃的美食「玉里橋頭臭豆腐」，其臭豆腐特色是需炸三遍，並配上大量泡菜、蘿蔔絲。（圖／取自玉里橋頭臭豆腐臉書）

▲美食節目《夜市王》臭豆腐之戰，由東大門夜市「玉里臭豆腐」拿下第一名。（圖／夜市王 YouTube）

▲堪稱史上最難搶訂的臭豆腐攤車「師大分部臭豆腐」也稱「神之臭豆腐」，該臭豆腐後來也開了正式店面，進駐永和。（圖／記者葉盛耀攝）

被許多網友封為「臭豆腐天花板」之稱號的花蓮玉里橋頭臭豆腐，還在美食節目《夜市王》中獲選全台夜市臭豆腐第一名，今年１月時曾經到台北中山商圈開設快閃店造成轟動，沒想到此時年底之際，還真的開設了台北店，地點就在大直美麗華對面，台北店的菜單臭豆腐小份70元（3片），比花蓮店貴10元。花蓮的排隊名店「玉里橋頭臭豆腐」，近期一直有新動作，年初到台北中山區開設快閃店之外，還陸續在宜蘭礁溪、桃園、基隆都開設了新分店。如今終於確定將正式開設台北店，「玉里橋頭臭豆腐台北店」近期落腳在大直美麗華對面，地址為台北市中山區北安路837號，「玉里橋頭臭豆腐」的臉書粉專也公告，即日起～2025年1月27日為試營運期間，營業時間每天上午11點～晚上7點，臭豆腐每日數量有限。而台北店的菜單，臭豆腐小份賣70元（3片）、大份110元（5片），另有素食版本的臭豆腐，另外還有豆漿紅茶、紅茶、豆漿、黑豆漿等飲品。「玉里橋頭臭豆腐台北店」強調會以3種不同油溫的油鍋酥炸，臭豆腐外酥脆內多汁，起鍋後會再搭配泡菜、蘿蔔絲、九層塔，並淋上特調醬汁，吃起來更添清爽不膩口。也難怪在美食節目《夜市王》中，獲選全台夜市臭豆腐第一名玉里橋頭臭豆腐的臉書粉專也提醒顧客點餐流程：1、到門口抽號碼牌2、叫號至櫃檯點餐3、拿取餐號碼牌4、叫號至窗口取餐地址：花蓮縣玉里鎮民權街15號電話：03 888 2545地址：花蓮縣花蓮市和平路55號電話03 842 0109地址：花蓮縣花蓮市博愛街15號電話：無地址：桃園市大園區大觀路1116號電話：03 385 2588宜蘭縣礁溪鄉礁溪路三段56號電話：03 988 2233基隆市仁愛區孝三路60號電話：0918 566 663台北也有一家知名臭豆腐店開分店，也就是史上最難搶訂的臭豆腐攤車「師大分部臭豆腐」，不少饕客還稱為「神之臭豆腐」，去年底也有了新店面，地址為新北市永和區福和路352號。臭豆腐每份80元，料理密方是堅持炸兩次，第一次讓臭豆腐熟透，第二次是將臭豆腐剪成小塊，以更高的溫度讓它外皮更酥脆，臭豆腐因此一口一塊剛剛好，聞起來超臭，吃起來則是外表堅硬酥香，內層細嫩甚至爆汁，再配上爽脆酸甜的泡菜。據悉，店家也有隱藏版的「一炸」臭豆腐，也就是只炸一次的，因此外觀是大塊的臭豆腐，且外皮沒那樣酥脆。