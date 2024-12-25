被許多網友封為「臭豆腐天花板」之稱號的花蓮玉里橋頭臭豆腐，還在美食節目《夜市王》中獲選全台夜市臭豆腐第一名，今年１月時曾經到台北中山商圈開設快閃店造成轟動，沒想到此時年底之際，還真的開設了台北店，地點就在大直美麗華對面，台北店的菜單臭豆腐小份70元（3片），比花蓮店貴10元。
花蓮的排隊名店「玉里橋頭臭豆腐」，近期一直有新動作，年初到台北中山區開設快閃店之外，還陸續在宜蘭礁溪、桃園、基隆都開設了新分店。如今終於確定將正式開設台北店，「玉里橋頭臭豆腐台北店」近期落腳在大直美麗華對面，地址為台北市中山區北安路837號，「玉里橋頭臭豆腐」的臉書粉專也公告，即日起～2025年1月27日為試營運期間，營業時間每天上午11點～晚上7點，臭豆腐每日數量有限。
而台北店的菜單，臭豆腐小份賣70元（3片）、大份110元（5片），另有素食版本的臭豆腐，另外還有豆漿紅茶、紅茶、豆漿、黑豆漿等飲品。「玉里橋頭臭豆腐台北店」強調會以3種不同油溫的油鍋酥炸，臭豆腐外酥脆內多汁，起鍋後會再搭配泡菜、蘿蔔絲、九層塔，並淋上特調醬汁，吃起來更添清爽不膩口。也難怪在美食節目《夜市王》中，獲選全台夜市臭豆腐第一名
🔴「玉里橋頭臭豆腐」點餐流程
玉里橋頭臭豆腐的臉書粉專也提醒顧客點餐流程：
1、到門口抽號碼牌
2、叫號至櫃檯點餐
3、拿取餐號碼牌
4、叫號至窗口取餐
🔴「玉里橋頭臭豆腐」全台分店
玉里橋頭臭豆腐玉里總店
地址：花蓮縣玉里鎮民權街15號
電話：03 888 2545
玉里橋頭臭豆腐花蓮店
地址：花蓮縣花蓮市和平路55號
電話：03 842 0109
玉里橋頭臭豆腐東大門夜市店
地址：花蓮縣花蓮市博愛街15號
電話：無
玉里橋頭臭豆腐大觀店
地址：桃園市大園區大觀路1116號
電話：03 385 2588
玉里橋頭臭豆腐龍潭湖店
宜蘭縣礁溪鄉礁溪路三段56號
電話：03 988 2233
玉里橋頭臭豆腐基隆店
基隆市仁愛區孝三路60號
電話：0918 566 663
台北也有一家知名臭豆腐店開分店，也就是史上最難搶訂的臭豆腐攤車「師大分部臭豆腐」，不少饕客還稱為「神之臭豆腐」，去年底也有了新店面，地址為新北市永和區福和路352號。
臭豆腐每份80元，料理密方是堅持炸兩次，第一次讓臭豆腐熟透，第二次是將臭豆腐剪成小塊，以更高的溫度讓它外皮更酥脆，臭豆腐因此一口一塊剛剛好，聞起來超臭，吃起來則是外表堅硬酥香，內層細嫩甚至爆汁，再配上爽脆酸甜的泡菜。據悉，店家也有隱藏版的「一炸」臭豆腐，也就是只炸一次的，因此外觀是大塊的臭豆腐，且外皮沒那樣酥脆。
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而台北店的菜單，臭豆腐小份賣70元（3片）、大份110元（5片），另有素食版本的臭豆腐，另外還有豆漿紅茶、紅茶、豆漿、黑豆漿等飲品。「玉里橋頭臭豆腐台北店」強調會以3種不同油溫的油鍋酥炸，臭豆腐外酥脆內多汁，起鍋後會再搭配泡菜、蘿蔔絲、九層塔，並淋上特調醬汁，吃起來更添清爽不膩口。也難怪在美食節目《夜市王》中，獲選全台夜市臭豆腐第一名
🔴「玉里橋頭臭豆腐」點餐流程
玉里橋頭臭豆腐的臉書粉專也提醒顧客點餐流程：
1、到門口抽號碼牌
2、叫號至櫃檯點餐
3、拿取餐號碼牌
4、叫號至窗口取餐
🔴「玉里橋頭臭豆腐」全台分店
玉里橋頭臭豆腐玉里總店
地址：花蓮縣玉里鎮民權街15號
電話：03 888 2545
玉里橋頭臭豆腐花蓮店
地址：花蓮縣花蓮市和平路55號
電話：03 842 0109
玉里橋頭臭豆腐東大門夜市店
地址：花蓮縣花蓮市博愛街15號
電話：無
玉里橋頭臭豆腐大觀店
地址：桃園市大園區大觀路1116號
電話：03 385 2588
玉里橋頭臭豆腐龍潭湖店
宜蘭縣礁溪鄉礁溪路三段56號
電話：03 988 2233
玉里橋頭臭豆腐基隆店
基隆市仁愛區孝三路60號
電話：0918 566 663
台北也有一家知名臭豆腐店開分店，也就是史上最難搶訂的臭豆腐攤車「師大分部臭豆腐」，不少饕客還稱為「神之臭豆腐」，去年底也有了新店面，地址為新北市永和區福和路352號。
臭豆腐每份80元，料理密方是堅持炸兩次，第一次讓臭豆腐熟透，第二次是將臭豆腐剪成小塊，以更高的溫度讓它外皮更酥脆，臭豆腐因此一口一塊剛剛好，聞起來超臭，吃起來則是外表堅硬酥香，內層細嫩甚至爆汁，再配上爽脆酸甜的泡菜。據悉，店家也有隱藏版的「一炸」臭豆腐，也就是只炸一次的，因此外觀是大塊的臭豆腐，且外皮沒那樣酥脆。