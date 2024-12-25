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遙控無人機玩家請注意！台中市政府今年第二次修正遙控無人機禁限區域公告，將於今(25)日起生效，新增34處禁飛場域，包含內政部警政署台中港務警察總隊、台中榮民總醫院北院區、谷關溫泉公園、中國醫藥大學英才校區、電力相關基礎設施等場域設施，修正後台中市禁限區域共466處，交通局表示，民眾從事遙控無人機活動前，務必事先確認是否處於禁止飛航區域，並遵守申請程序與操作規範，違規者可依法裁處3至30萬元罰鍰。交通局長葉昭甫表示，台中市遙控無人機飛行空域採原則開放、例外禁止方式管理，並配合交通部民用航空局圖資更新期程，持續滾動修正公告禁飛場域，此次新增34處禁限區域(其中包含中央機關辦公處1處、醫院1處、觀光景點1處、學校1處及電力相關基礎設施30處)、修正32處禁限區域及刪除2處禁限區域，遙控無人機禁止飛航區域，將自12月25日起生效，請操作遙控無人機的民眾多加注意。葉昭甫指出，近年來從事遙控無人機活動的民眾增加，提醒玩家要謹記「五要五不要」原則，「五要」要在白天飛行、要在視距內進行操作、要低於400呎活動、要隨時監視遙控無人機的飛航及其周遭狀況、要遵守管理規則的操作限制；「五不」不要與其他航空器、建築物或障礙物接近或碰撞、不要投擲或噴灑物件、不要裝載危險物品、不要在人群或室外集會遊行上空活動、不要同一操作人同一時間控制2架以上遙控無人機。如需排除操作限制或進入台中市禁飛空域飛行無人機，政府機關(構)、學校或法人可透過民用航空局「遙控無人機管理資訊系統」提出申請。葉昭甫呼籲，民眾從事遙控無人機活動前，務必事先確認是否處於禁止飛航區域並遵守相關規定，未經申請程序，在台中市公告禁止區域違規飛行或違反操作限制者，將依「民用航空法」處以3至30萬元罰鍰；若在民航局公告的禁航區、限航區及航空站或飛行場四周違規飛行者，將移送航空主管機關依法處以30至150萬元罰鍰，並得沒入遙控無人機，如因故危害民眾生命財產安全者，也有相關刑事及民事責任，請遙控無人機所有人及操作人遵守相關規範，以維護操作安全。