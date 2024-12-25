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▲黃聖依（右）曾是周星馳（左）力捧的「最美星女郎」。（圖／翻攝自微博）

▲黃聖依（右）和楊子（左）早在2007年就登記結婚，兩人在一起超過17年。（圖／翻攝自微博）

▲黃聖依多次在節目上落淚，更說這是自己想離婚的第3年。（圖／翻攝自《再見愛人》）

41歲女星黃聖依曾在周星馳的賣座電影《功夫》中飾演一名啞女，唯美落淚模樣讓她受封「最美星女郎」，但黃聖依走紅後就反控周星馳創立的經紀公司星輝壓榨她，並單方面提出解約。後來黃聖依與現任老公、富商楊子成立自己的經紀公司，兩人結婚17年後近日卻登上離婚夫妻節目《再見愛人》，黃聖依對著鏡頭哭訴楊子對她的不尊重，落淚喊話：「我想離婚」。黃聖依與楊子不僅是夫妻更是合作多年的商業夥伴，當初黃聖依明明簽約星爺的經紀公司星輝，卻聽從楊子安排私下接工作，並反控星輝壓榨她，單方面提出解約，此事鬧得沸沸揚揚。直到2007年雙方才達成庭外和解，但簽署了保密協議，黃聖依具體賠償星輝多少錢並未透露，但楊子曾說當時兩人賠完錢，戶頭只剩3萬人民幣（約13萬新台幣）。而楊子和黃聖依的感情路也相當坎坷，兩人一開始並未公開交往，即便多次被拍到私下約會，也都只說是工作好夥伴，黃聖依甚至被當成介入楊子和前妻感情的小三。直到黃聖依的大兒子出生，兩人才對外坦承早在2007年時就已經登記結婚了，黃聖依為愛甘心隱婚多年，可見對楊子用情至深。但黃聖依近日卻在節目《再見愛人》第4季公開她與楊子的婚姻快要走不下去，除了對兩個兒子的教養方面意見不合，楊子也習慣在外應酬，甚至故意不接黃聖依的電話，讓黃聖依備感不尊重，多次在節目中落淚。黃聖依坦言今年已經是她第3年想要離婚了，表示她在婚姻中一直處於弱勢，財務大權都是由楊子管轄，兩人也因為公司關係被緊密綑綁，讓離婚對她而言成了一大難題。節目曝光後不少人心疼黃聖依的處境，認為她過去是紅極一時的「星女郎」，如果沒有她，楊子的事業不可能如此成功。但也有人開酸黃聖依上節目「演戲」，認為兩人結婚17年要離婚早就離了，懷疑夫妻兩人只是想藉由節目炒熱度。至於楊子是不是真的富商，外界也對此存疑，雖然他是中國巨力影業的董事長，但據傳他在公司內並沒有實權，經營權都在家族手中，所以楊子近年只能靠直播賣貨、蹭黃聖依的熱度賺錢。