我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全家吉伊卡哇周邊太搶手，一度癱瘓APP結帳系統（圖左）；烏薩奇周邊最快搶空（圖右）。（圖／翻攝自APP）

▲吉伊卡哇造型磁鐵夾3入，400點+149元。（圖／業者提供）

▲吉伊卡哇餐具組，400點+199元。（圖／業者提供）

▲吉伊卡哇絨毛吊飾共3款，400點+379元。（圖／業者提供）

▲吉伊卡哇透明直傘，400點+299元。（圖／業者提供）

▲吉伊卡哇造型盤共3款，400點+249元。（圖／業者提供）

▲吉伊卡哇浮雕杯共3款，400點+249元。（圖／業者提供）

▲吉伊卡哇絨毛筆袋共2款，400點+449元。（圖／業者提供）

全家吉伊卡哇獨家周邊今早10點開搶！湧入大批粉絲擠進全家APP搶購，前8分鐘內APP結帳當機，不斷出現「頁面需一些時間產出」，搶手程度堪比演唱會，其中小八貓、吉伊卡哇、烏薩奇（兔子）的周邊中，人氣排行最高的是烏薩奇絨毛吊飾，開賣不到10分鐘完售，APP還沒順暢即搶購一空，而其他商品則還有庫存，喜歡的粉絲快衝一波。全家聖誕節（25日）推出吉伊卡哇集點加價購，共7款系列商品全通路獨家販售。周邊商品圍繞三個主要角色小八貓、吉伊卡哇、烏薩奇（兔子），而商品一開賣，APP立刻湧入大量人潮，無法順利完成結帳，不到10分鐘，最搶手的「烏薩奇（兔子）絨毛吊飾」秒搶購一空，隨後20分鐘內「烏薩奇（兔子）造型盤」也完售，可見烏薩奇成為這波周邊的人氣霸主！全家官方則表示「吉伊卡哇是限量商品，所以有限制數量，每一款數量都不同喔～數量有限售完為止」。目前APP上仍有多款商品有庫存，喜歡的民眾可得抓緊時間衝一波。點選全家會員APP中的「兌點趣」，選擇兌點商城中的「吉伊卡哇」，就可用線上支付的方式下單想要的商品。全家會員APP→兌點趣→兌點商城→ 點選「吉伊卡哇」◾吉伊卡哇造型磁鐵夾3入，400點+149元◾吉伊卡哇餐具組，400點+199元◾吉伊卡哇絨毛吊飾共3款，400點+379元（烏薩奇款完售）◾吉伊卡哇透明直傘，400點+299元◾吉伊卡哇造型盤共3款，400點+249元（烏薩奇款完售）◾吉伊卡哇浮雕杯共3款，400點+249元◾吉伊卡哇絨毛筆袋共2款，400點+449元