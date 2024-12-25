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民眾黨主席柯文哲起訴在即，立院黨團總召黃國昌今（25）日表示：「其實台北地檢署要起訴柯文哲，這早就不是秘密了吧？」他並強調自己非常期待北檢公布起訴書，尤其是證據清單，「北檢不要開了記者會說要起訴柯文哲，連起訴書都寫不出來喔！」民眾黨立院黨團總召黃國昌今在記者會中回應時事提問，針對各界預期北檢本周就會起訴柯文哲，黃國昌坦言早就不是秘密，「整個賴清德政府的行動這麼具體、這麼明確在追殺我們的主席柯文哲，台北地檢署敢不起訴喔？」黃國昌強調，他非常期待看到台北地檢署的起訴書，「你要開記者會起訴柯文哲，不要只給媒體ppt，起訴書一起公布，證據清單也公布。」黃國昌說，證據清單非常重要，因為起訴書是檢察官的主觀認定，法律人還得看有無相應的證據支持。另有媒體追問民眾黨是否收到柯文哲辭職信、以及會否跟前立委蔡壁如討論黨主席選舉事宜？黃國昌則嚴正表示，台灣民眾黨目前的黨主席是柯文哲，「我不知道這件事情有什麼好討論的」。據他所知，昨天黨秘書長周榆修跟黨團開會時，都還沒收到辭職信。