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立法院會24日進行司法院大法官人事同意權案投票，連自家人民進黨團都封殺被提名人劉靜怡，導致7人全部都沒有獲立法院通過；民進黨團總召柯建銘還表示，因為劉靜怡過去一路罵民進黨，罵前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌貪污，甚至羞辱綠委王義川，因此罕見祭出黨紀，任何人投給劉靜怡就是開除黨籍。對此，精神科名醫沈政男直言，顯然蔡英文在民進黨內的影響力仍然是無遠弗屆，隨時且緊緊注視著賴清德，賴清德至今，就是沒辦法擺脫蔡英文及其支持者的控制。沈政男在臉書發文指出，看到蔡英文發的聖誕文，祝福台灣如何又如何，他吃了一半的聖誕大餐差點反胃出來。他質疑，大法官候選人劉靜怡被民進黨立院黨團封殺的理由是什麼？柯建銘說，「質疑蔡英文的論文、質疑蘇貞昌貪污」，就是因為劉靜怡批評蔡英文，下場就跟先前質疑蔡英文論文的彭文正一樣。柯建銘在投票前說，「投劉靜怡，一律開除黨籍！」那凶狠專斷的模樣，好像他才是民進黨的太上黨主席。「試問，開除黨員，是你民進黨黨鞭說了算啊？提名劉靜怡的是賴清德，他是黨主席，等於是黨的提名，怎麼黨團的意見，可以凌駕黨意？」沈政男說，難道賴清德提名七位大法官人選之前，沒有在黨內公開討論？如果柯建銘不同意，是不是在黨內就要先表達反對意見？竟然是投票前才告知賴清德，根本不把他放在眼裡。如果今天仍是蔡英文當家，柯建銘敢這樣造次嗎？就是吃賴清德夠夠吧，當然也不是他一人就敢這樣，而是蔡英文在民進黨內的支持者，私底下一起對賴清德這樣的提名表達不滿，然後共同發起這樣的倒戈行動。「顯然，蔡英文在民進黨內的影響力，仍然是無遠弗屆，隨時而且緊緊注視著賴清德啊！賴清德至今，就是沒辦法擺脫蔡英文，及其支持者的控制！罵蔡英文、罵蘇貞昌，就不能當大法官，這是什麼邏輯？就是：黨團大於黨，而且大於台灣！就是：蔡英文大於賴清德！」沈政男表示，台灣這幾年在內部被撕裂成這樣，要負最大責任的就是蔡英文，今天立法院修法、大法官同意案，弄得舉國震盪，就因朝野已經欠缺互信，沒有一點點政治折衝的空間。「我永遠忘不了，二〇一九，民進黨黨內初選那時，所謂英粉，是怎樣張牙舞爪，攻擊賴清德以及賴清德的同情者；就是這樣的氛圍揭開了這幾年台灣政治惡鬥的序幕，一直到今天演變成朝野互不相讓的局面。你看柯建銘的種種反國民黨言論，就是蘇貞昌的翻版，而用意就是挑起朝野對立，讓民眾陷入政治激情，然後他們就可以得利。」沈政男指出，劉靜怡被民進黨團拉下台，綠營內部今晚有兩種聲音，分野就在於「英粉與非英粉」，對非英粉的綠營人士來說，劉靜怡過去批評過蔡政府與她時代的民進黨，但現在是賴政府，一碼歸一碼。然而，對英粉來說，蔡英文就是民進黨，民進黨就是台灣，因此批評蔡英文就不適任大法官。沈政男續指，經過此一事件，賴清德應該可以看得更清楚，在蔡英文主政以後，民進黨變成什麼模樣了；事實上蔡英文留下的台灣，也不是賴清德理想中的模樣，包括兩岸關係，但他至今就是在人屋簷下，不得不暫時低頭。一些親綠人士，沒那麼基本教義派的，也會看得更清楚：這幾年蔡英文所主導的民進黨與台灣走向，真的是一條康莊大道嗎？「明明說要讓憲法法庭可以運作，不要癱瘓！然後你們卻把自己黨主席提名的大法官人選拉下來，只因罵過蔡英文？真是令人反胃啊。」