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民眾黨立院黨團總召黃國昌日前踢爆，上週五立法院會表決《財劃法》時有綠委落跑，並點名許智傑「中離」跟大老吳乃仁聚餐。許智傑今（25）日揚言要提告捍衛清白，黃國昌則笑諷：「我講的都是事實啊！請問許智傑要告什麼啊？」並加碼爆料綠委邱志偉也有參加該場餐敘。黃國昌今在黨團記者會中，被問到民進黨立委許智傑辯駁，自己上週五從頭到尾都在議場，沒有落跑錯過表決；他並揚言，黃國昌若不道歉就會提告。對此，黃國昌今回應，昨天晚上他就發文強調，「惡意的誣告無法遮醜」、「我講的都是事實啊！請問許智傑要告什麼啊？」黃國昌強調，之前包括鄭文燦、蘇治芬跟陳明文三位民進黨前輩都曾對他提告，他要提醒許智傑，這些人想透過濫訴誣告遮醜的下場，「就是被法院認證」。黃國昌並加碼爆料，不只許智傑，該場餐敘還有另一位高雄綠委邱志偉也有參與。他並要記者反問許智傑：「7點多到8點多他人在哪裡？有沒有中離？有沒有跑去一個地方、吳乃仁也有參加？」