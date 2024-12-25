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金塊前鋒Michael Porter Jr.近日傳出被當成包裹，參與包含Jimmy Butler爭奪戰在內的多筆交易案中，Porter稍早受訪時透露金塊球團高層已親自找他闢謠，強調並未要賣出這位奪冠成員。「他們（金塊球團）特別把我找出來，告訴我現在的交易謠言都只是噪音而已。」Porter表示，「這沒什麼大不了的。如果他們真的要這麼做，他們在當天就會告訴我了。」Porter還強調球團對他的喜愛，「他們說很喜歡我的球風、還有我始終保持侵略性的態度，現階段並未有任何理由交易掉我。但我也清楚，如果他們有天決定要把我賣了，他們應該不會讓我知道。」金塊上季季後賽被陣容相剋的灰狼淘汰，無緣衛冕，本季重新出發，目前以16勝11敗暫居西區第5，為了補強球隊進攻上限，先是傳出向公牛詢問Zach Lavine交易可能，近日又轉而追求熱火Butler，其中提出的交易包裹中都以Porter做為主菜，主要原因在於其合約。Porter目前剩餘2年合約，年薪分別為3800萬美元與4080萬美元，皆為一線球星待遇，足以平衡薪資成為Porter深陷交易傳聞主要原因。這位26歲前鋒本季至今出賽27場，場均貢獻18.3分、6.9籃板與2.8助攻，其中得分、籃板皆為生涯次佳表現。