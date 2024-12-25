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▲全紅嬋哥哥（左圖右）車上擺著全紅嬋（左圖左）照片的裝飾品，引起網友討論。（圖／四川觀察微博）

▲全紅嬋（右）當時在奧運現場抬頭發現哥哥（左），驚喜落淚。（圖／翻攝自抖音）

中國奧運史上最年輕的「三金得主」是今年才17歲的跳水運動員全紅嬋，她的「水花消失術」紅遍全球，也是家人心中的驕傲，尤其是親哥哥全進華，更把妹妹捧在手心。近日全進華受訪時被拍到車上有全紅嬋的「搖頭娃娃」，出門看到好看的風景更會第一時間拍給全紅嬋，讓全進華被封「寵妹狂魔」；怎料此舉卻引發粉絲反感，認為哥哥是在蹭全紅嬋熱度，更偏激怒轟他「噁心！」中國媒體《四川觀察》近日採訪全紅嬋的哥哥全進華，發現全進華車上擺著全紅嬋照片做成的「搖頭娃娃」，他開車到海邊看風景時，也第一時間拍照錄影，傳給全紅嬋分享，更教粉絲用當地方言「雷州話」念全紅嬋的名字，展現兄妹之間的好感情。影片曝光後，掀起中國網友熱烈討論，紛紛笑說全進華是「寵妹狂魔」，「他是打心裡真的愛自己的妹妹」、「當哥哥的一般都是寵溺妹妹的，有這樣的妹妹更是當哥哥的驕傲」、「全紅嬋真的幸福滿滿」。不過也有網友開酸全進華噁心，認為他是故意蹭妹妹熱度，「搖錢樹能不寵嗎」、「要是沒出名你覺得她哥會這樣嗎」、「這家人可真能行銷」。事實上，全紅嬋兄妹倆的好感情其實外界都有目共睹，今年巴黎奧運舉行時，全進華更飛到現場幫妹妹加油，全紅嬋看到哥哥出現驚喜落淚，直呼：「你怎麼來了？」全進華則是趕快安慰妹妹別哭。全紅嬋事後受訪時表示，其實他們家人都沒出過國，離開過家鄉的也只有她和哥哥，所以看到哥哥獨自飛到巴黎感到既意外又感動。