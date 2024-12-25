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▲北海道日本火腿鬥士隊2025台灣試合記者會，鬥士隊選手清宮幸太郎（上排中）、統一獅選手林安可（上排左）、中信兄弟選手王威晨（上排右）和三隊啦啦隊一起合照。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.12.16）

▲ 日本職棒北海道日本火腿鬥士隊，宣告首戰將在3月來到臺灣的台北大巨蛋舉行兩日賽程，分別對戰中華職棒中信兄弟與統一7-ELEVEn獅，圖為賽事完整賽程。（圖／悍創行銷提供）

▲ 日本職棒北海道日本火腿鬥士隊，將在2025年的春季來到臺灣的台北大巨蛋舉行兩日賽程，圖為本次活動的售票時程。（圖／悍創行銷提供）

▲ 日本職棒北海道日本火腿鬥士隊，將在2025年的春季首度舉辦海外交流賽，宣告首戰將在3月來到臺灣的台北大巨蛋舉行兩日賽程，分別對戰中華職棒中信兄弟與統一7-ELEVEn獅，圖為賽事完整票價資訊（圖／悍創行銷提供）

▲日本職棒北海道日本火腿鬥士隊，3月將來到臺灣的台北大巨蛋舉行兩日賽程，圖為賽事的各門票區間。（圖／悍創行銷提供）

火腿鬥士交流賽門票25日全面啟售！北海道日本火腿鬥士隊，首度舉辦海外交流賽，就把地點選在台灣，並將在3月1日、2日前進台北大巨蛋，先後交手中職的中信兄弟、統一7-ELEVEn獅，成為繼讀賣巨人後，第2支「攻蛋」的日職球隊。1. 購票前請先加入會員並完成手機號碼驗證。2. 點選『立即購票』後，選擇需要購買的場次點選『立即訂購』 。3. 先選擇『電腦配位』或『自行選位』再點選購票區域。4. 電腦配位者(1)選擇張數(2)輸入驗證碼(3)閱讀服務條款並於同意後勾選(4)確認張數。5. 自行選位者，點選所需座位後按『確認座位』，再接續下一頁操作。6. 自行選位者(1)輸入驗證碼(2)閱讀服務條款並於同意後勾選(3)確認張數。7. 選擇付款方式及配送方式，並在10分鐘內點選『下一步』。8. 信用卡付款者，請在15分鐘內填寫信用卡資料並確認送出。9. 信用卡付款者，付款完成後交易狀態會改為『訂單成立』 。10. ATM虛擬帳號付款者，請於繳款期限前完成匯款。11. 全家FamiPort取票者，可在訂單查詢中查看取票資訊。（資料來源：拓元售票系統）