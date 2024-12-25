火腿鬥士交流賽門票25日全面啟售！北海道日本火腿鬥士隊，首度舉辦海外交流賽，就把地點選在台灣，並將在3月1日、2日前進台北大巨蛋，先後交手中職的中信兄弟、統一7-ELEVEn獅，成為繼讀賣巨人後，第2支「攻蛋」的日職球隊。昨（24）日開放中信卡友限量購，許多熱區座位已遭完售一空，今（25）日中午全面啟售，將會是更艱難的搶購挑戰，以下《NOWnews今日新聞》就為各位讀者們整理搶票的所有相關資訊。
📌火腿鬥士海外交流賽售票網址：拓元售票系統
📌火腿鬥士海外交流賽完整購票流程：
1. 購票前請先加入會員並完成手機號碼驗證。
2. 點選『立即購票』後，選擇需要購買的場次點選『立即訂購』 。
3. 先選擇『電腦配位』或『自行選位』再點選購票區域。
4. 電腦配位者(1)選擇張數(2)輸入驗證碼(3)閱讀服務條款並於同意後勾選(4)確認張數。
5. 自行選位者，點選所需座位後按『確認座位』，再接續下一頁操作。
6. 自行選位者(1)輸入驗證碼(2)閱讀服務條款並於同意後勾選(3)確認張數。
7. 選擇付款方式及配送方式，並在10分鐘內點選『下一步』。
8. 信用卡付款者，請在15分鐘內填寫信用卡資料並確認送出。
9. 信用卡付款者，付款完成後交易狀態會改為『訂單成立』 。
10. ATM虛擬帳號付款者，請於繳款期限前完成匯款。
11. 全家FamiPort取票者，可在訂單查詢中查看取票資訊。
（資料來源：拓元售票系統）
📌火腿鬥士海外交流賽完整賽程：
📌火腿鬥士海外交流賽售票時程：
📌火腿鬥士海外交流賽票價資訊：
我是廣告 請繼續往下閱讀
📌火腿鬥士海外交流賽售票網址：拓元售票系統
📌火腿鬥士海外交流賽完整購票流程：
1. 購票前請先加入會員並完成手機號碼驗證。
2. 點選『立即購票』後，選擇需要購買的場次點選『立即訂購』 。
3. 先選擇『電腦配位』或『自行選位』再點選購票區域。
4. 電腦配位者(1)選擇張數(2)輸入驗證碼(3)閱讀服務條款並於同意後勾選(4)確認張數。
5. 自行選位者，點選所需座位後按『確認座位』，再接續下一頁操作。
6. 自行選位者(1)輸入驗證碼(2)閱讀服務條款並於同意後勾選(3)確認張數。
7. 選擇付款方式及配送方式，並在10分鐘內點選『下一步』。
8. 信用卡付款者，請在15分鐘內填寫信用卡資料並確認送出。
9. 信用卡付款者，付款完成後交易狀態會改為『訂單成立』 。
10. ATM虛擬帳號付款者，請於繳款期限前完成匯款。
11. 全家FamiPort取票者，可在訂單查詢中查看取票資訊。
（資料來源：拓元售票系統）
📌火腿鬥士海外交流賽完整賽程：
📌火腿鬥士海外交流賽售票時程：
📌火腿鬥士海外交流賽票價資訊：