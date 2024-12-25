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新北市43歲張姓男子在22日下午，獨自新竹縣尖石鄉的北德拉曼巨木步道後失聯，家屬在新竹的臉書社團發文希望幫忙協尋，消防局23日動員上山搜救，24日發現在狂風嶺步道下方，至少80公尺深的山谷發現張男遺體，不過地勢險峻落差高度大，今（25）日出動搜救人員回現場搬運。張男家屬日前在臉書社團「新竹大小事」發文尋人，內容表示張男22日離開住家，下午2時許路過新竹尖石，確定上山路線是從餐廳往狂風嶺上北德拉曼，下午有在個人臉書影片有上稜線拍攝，推測應該是摸黑原路回，沒有山友碰到從傳統康莊大道路線下北德拉曼登山口，接產業道路回停車處，希望眾人能協尋。消防局表示，23日受理報案後立即派遣轄區尖石分隊人員前往搜尋，24日出動搜救人員22名，分三組擴大範圍搜索，於北德拉曼狂風嶺懸崖下發現失聯民眾，垂直落差高度約80到100米，下午時分，救難隊試圖從溪谷方向努力想要接近張男的遺體，不過直到傍晚5時許，天色已黑仍無法接近，因此暫時收隊，明天一早加強溯溪裝備和足夠人力、器材後再重回現場搬運。今天則出動搜救人員17名前往發現地點搬運，目前搜救人員前往事故地點中