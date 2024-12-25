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▲杜汶澤大砲性格吸引不少粉絲追隨。（圖／杜汶澤臉書）

香港巨星劉德華（華仔）入行43年，拍過上百部電影、電視劇，眾所皆知他親民又寵粉，形象優質，幾乎沒有負面評價，不過香港演員杜汶澤卻和華仔反目成仇，原因為劉德華曾經支持政府砸可觀的稅金興建人工島，杜汶澤甚至公開嗆：「我和這個人（劉德華）勢不兩立！」杜汶澤2021年6月在臉書貼出一則台灣媒體的報導截圖，該新聞內容為，有消息指出，杜汶澤在拍電影《無間道》前沒名氣、收入不穩定，劉德華便把自己的豪宅給他住，對此，杜汶澤情緒相當激動，他爆粗口反擊：「豪宅借給我住？我20年前每個月付3萬港幣（約10萬台幣）的租金算特別便宜嗎？」不滿該報導把劉德華塑造成完人，還指出杜汶澤2006年擔任監製、男主角的電影《伊莎貝拉》叫好不叫座，傳出杜要求劉德華再投資拍續集被拒絕，對此，杜汶澤本人也暴怒打臉：「我有叫過他投資我嗎？那時我老闆是林建岳，這姓劉的比他更有錢嗎？」似乎對劉德華的積怨已久，杜汶澤不吐不快，他說一直沒和劉德華撕破臉，一直到2018年，劉德華不顧輿論反對、公開支持香港政府花上億元興建人工島，「跟香港人對著幹」，他才和對方勢不兩立。