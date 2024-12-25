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今年出現不少飆股，也因此違約交割頻傳。台北股市昨（24）日再傳出元大證券學府分公司，向證交所申報上市資服股零壹，爆出達2830.5萬元違約交割。對此，臺灣證券交易所也證實此事。資安股受到話題的激勵，在11、12月股價飆漲，其中零壹在12月12日在盤中來到174元歷史新高，成為資安股股王。不過隨後遇到獲利了結賣壓，昨日收在134元，短短不到兩周下跌逾2成。不少想要作短線的投資人也在前陣子以零壹作為標的，不過沒想到翻車來得這麼快。證交所公布，元大證券學府分公司昨日申報零壹違約交割，金額2830.5萬元。根據台股「T+2」交割制度，此為12月20日的股市交易違約。根據證交所統計，昨日證券商申報投資人違約的買進、賣出合計總金額4290.67萬元，買進、賣出相抵後金額101萬元。不過，「同一標的證券之當沖交易違約互抵淨額加計非當沖交易違約買賣總額合計達新臺幣2500萬元」，則有元大證券學府分公司申報零壹2830.5萬元鉅額違約交割。零壹今日股價表現走高，以135.5元開出、上漲1.5元，盤中最高來到141.5元，上漲逾5%。