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台灣知名電子製造公司台達電位於台北市內湖區的總部大樓，16日下午發生25歲研發替代役墜樓事件。事發後，網路流傳他疑似遭到霸凌的截圖，目前台達電尚未正式發表調查結果。時代力量主席王婉諭今（25）日呼籲，台達電的大股東勞動部勞動基金運用局，必須要履行股東行動主義的規定，發揮股東的影響力，主動關切本案的調查情形，要求台達電一定要落實獨立調查，讓真相水落石出。王婉諭表示，事件發生後，面對來自各界的質疑，台達電沒有解決問題，卻選擇解決指出問題的人，台達電在上週六（21日）發表的聲明，對於調查內容沒有任何具體說明，卻宣布要對在網路上指控遭到霸凌的當事人提起刑事告訴，還把臉書的留言關閉。甚至，還有網友發現，台達電的這篇聲明，開始出現大量相同複製文的臉書分享，更讓人質疑，難道台達電為了洗地，還去買帳號嗎？王婉諭指出，同一天晚上，又有媒體獨家得到台達電的內部訊息，內文提到台達電員工墜樓前「多日沒睡覺」 ，但「主管對該員相當看好，並沒有任何人對他表達不滿」、「內部小組訪談該同仁周遭的親友、同事、10餘人，但都沒有發現『講他壞話的人』相關訊息。」。王婉諭表示，這樣的說法，令人完全無法接受，簡直就是謝宜容案「目的良善」的翻版。王婉諭指出，台達電應該要徹底調查，在陷入深淵之前，他到底在工作上承受了什麼？他的工作負擔和要求合理嗎？他每天的工時有多少？有沒有對照打卡和監視器的紀錄？他跟主管的互動情形是如何？有沒有遇到權力濫用？有沒有受到任何形式的冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱？在他跟老師、朋友、家人們說自己好多了，還為同事們著想的時候，他到底經歷了什麼？王婉諭強調，如果最後台達電的調查報告，沒有辦法回答這些問題，而是一句查無不法就想草草了結，台灣社會絕對無法接受，所有在科技業服務的工作者也絕對不會接受。王婉諭指出，台達電去年才訂定「台達集團反歧視與反騷擾政策」，也成立了「職場不法侵害申訴處理委員會」處理職場騷擾和霸凌案件，這到底是玩真的，還是表面工夫，不只台灣，全球的投資人都在看。王婉諭呼籲台達電股東：勞動部勞動基金運用局（勞保基金、新制勞退基金、舊制勞退基金總共持股約6%），必須要履行股東行動主義的規定，發揮股東的影響力，主動關切本案的調查情形，要求台達電一定要落實獨立的調查。王婉諭並再次重申，勞動部，應該要徹底檢討法令，不要讓職場霸凌防治淪為笑話，更不要讓職場霸凌的懲處機制繼續真空下去，讓職場霸凌成為台灣勞工永遠的悲傷。