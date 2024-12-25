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Stephen Curry和Jordan Poole除了都是2022年金州勇士的總冠軍成員之外，生涯成就沒有可比性。不過近期在勇士低潮期間，美國媒體分享了一組數據，其中Poole竟然全面壓過了Curry，引起了很大的討論，也顯示出Curry目前確實並非以理想狀態在作戰。美媒《StatMuse》在社群網站上分享了一組Curry和Poole在感恩節後的數據比較，引起球迷討論，上面顯示Poole感恩節後場均22.5分，可命中3.9記三分，三分命中率39%；而Curry則是場均20.9分，可命中3.8記三分，三分命中率34.7%看到這組數據，也有球迷調侃：「我們交易錯控衛了」、「Ayesha（Curry老婆）感恩節沒把火雞煮熟」、「Draymond毀掉了另一個王朝」、「Poole不是球隊的答案，但他若能留在隊內就太棒了」。勇士隨隊記者Monte Poole此前在節目上曾透露：「Curry的兩個膝蓋都有些問題，他不承認自己的傷勢。但我不懷疑他正在帶傷作戰，我們可以觀察到，這不是完全健康的Curry表現。」Curry本人從未聊到自己的傷勢，他只說相信球隊會振作起來，「我們本賽季已經多次吃到慘敗了，我瞭解這支球隊的特質。我知道我們有好勝心強的球員，我也知道我們會做出回應，會重新振作起來，所以我並不擔心。但我們要做很多工作來把戰術執行到位。」