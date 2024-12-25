我是廣告 請繼續往下閱讀

為加速償還捷運自償性經費，台北市捷運局於18日在市議會提出有關修正「台北市大眾捷運系統土地開發公有不動產自治條例」（簡稱捷運聯開宅租售條例 ），將拋售聯開宅，北市議員黃瀞瑩嚴正表示反對此「拋售市民資產」、「帶頭炒高房價」。黃瀞瑩指出，捷運局提案修正之捷運聯開宅租售條例案，擬將「單一戶別總值未達一億元」或「租金報酬率低於借貸利率」的捷運聯開宅予以拋售，更進一步刪除處分「須經市議會同意」條文，為市府日後拋售公有資產大開後門。黃瀞瑩痛批，蔣萬安承諾要在四年任期內「新增7,000戶社宅潛力基地」，但蔣萬安執政兩年以來，「找到」且「確定可行」的社宅基地卻仍僅有1處（西新社宅潛力基地）198戶，提交給市民的「居住正義」期中成績單，完全不及格！黃瀞瑩指出，捷運局擬修法拋售的捷運聯開宅，目前共計有1,313戶是作為出租住宅使用，是市府手中難得的住宅資源，其中更有近半數（612戶）為社宅（34戶）與包租代管戶（578戶）。黃瀞瑩怒批蔣市府，「社宅蓋不出來，卻還想拋售社宅、剝奪市民的穩定安居資源！」蔣萬安今日上午視察文山親子館，並接受訪問，針對在野黨議員呼籲捷運局勿拋售聯開宅一事，蔣萬安表示，聯開宅收益最重要的是回到捷運的興建需求，台北捷運目前六線齊發，北環、南環正如火如荼進行中，捷運興建要考量財務永續，也會納入市民居住需求做通盤考量，會請捷運局加強與議會的溝通與説明。北市捷運局說明指出，目前已通車捷運路網待償還自償性經費約349.63億元，借貸利率為1.985%，每年利息費用約6.94億元；後續興建中捷運路網，其中信義線東延段工程自償性經費64.19億元（預計115年通車），萬大-中和-樹林線第一期工程自償性經費223.16億元（預計117年通車），將再增加287.35億元，市府自償性經費未償債務將達636.98億元，後續尚有南北環、東環等路線，致自償性經費債務持續增加。捷運局管有之聯開宅已多達2,083戶，初步評估大部分聯開宅租金收益率低於自償性經費借貸利率，代表租金收入已不敷償還舉債之利息，故出售部分收益較低之聯開宅，降低自償性經費債務，實有其必要性。