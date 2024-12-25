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Curry笑回詹皇批評「三分球氾濫」！自從明星賽改制後，NBA內部掀起一波檢討聲浪，洛杉磯湖人一哥「詹皇」LeBron James也趁勢點出聯盟「三分球氾濫」的議題，並直言這是個重要問題。日前針對明星賽改制議題接受訪問時，詹皇主動提起聯盟外線氾濫問題，說道：「」當時報導指出，NBA球隊平均外線出手次數超過30次，並且有13支球隊的外線出手寫下隊史新高。以精準三分球投射，打造出勇士4冠王朝的Stephen Curry，在接受媒體《ESPN》訪問時，針對該議題做出回應，說：「同時也提出個人觀點：「