Curry笑回詹皇批評「三分球氾濫」！自從明星賽改制後，NBA內部掀起一波檢討聲浪，洛杉磯湖人一哥「詹皇」LeBron James也趁勢點出聯盟「三分球氾濫」的議題，並直言這是個重要問題。對此，被外界視為大三分時代開拓者的金州勇士球星Stephen Curry，在近期訪問中提出不同看法，並笑著說道：「我又沒辦法做360度風車灌籃。」
回應詹皇批評 Curry：我不會反對三分球
日前針對明星賽改制議題接受訪問時，詹皇主動提起聯盟外線氾濫問題，說道：「這不僅關乎明星賽，而是所有的比賽，我們有太多他X的三分球出手，這是一個比明星賽更值得討論的話題。」當時報導指出，NBA球隊平均外線出手次數超過30次，並且有13支球隊的外線出手寫下隊史新高。
以精準三分球投射，打造出勇士4冠王朝的Stephen Curry，在接受媒體《ESPN》訪問時，針對該議題做出回應，說：「每個人都可以有自己的意見，但我又沒辦法做出360度風車灌籃，或是切到禁區在對手面前灌籃，所以我永遠不會反對三分球，這就是我對比賽的看法，而且我永遠都會這樣做。」
同時也提出個人觀點：「我想每個人都有自己的觀點，就像近年聯盟有很多長人出現宰制聯盟，這確實也有點極端，但有趣的是，防守上也會有所調整，這些事情都需要時間，就讓我們繼續看下去吧。」
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日前針對明星賽改制議題接受訪問時，詹皇主動提起聯盟外線氾濫問題，說道：「這不僅關乎明星賽，而是所有的比賽，我們有太多他X的三分球出手，這是一個比明星賽更值得討論的話題。」當時報導指出，NBA球隊平均外線出手次數超過30次，並且有13支球隊的外線出手寫下隊史新高。
以精準三分球投射，打造出勇士4冠王朝的Stephen Curry，在接受媒體《ESPN》訪問時，針對該議題做出回應，說：「每個人都可以有自己的意見，但我又沒辦法做出360度風車灌籃，或是切到禁區在對手面前灌籃，所以我永遠不會反對三分球，這就是我對比賽的看法，而且我永遠都會這樣做。」
同時也提出個人觀點：「我想每個人都有自己的觀點，就像近年聯盟有很多長人出現宰制聯盟，這確實也有點極端，但有趣的是，防守上也會有所調整，這些事情都需要時間，就讓我們繼續看下去吧。」