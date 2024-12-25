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立法院會昨（24）日進行司法院大法官人事同意權案投票，7位被提名人全被否決，對此，資深媒體人黃暐瀚今（25）日以「大法官，團滅！」以為題發文，提到民進黨團的三種劇本，因最後確定無法「十席大法官」的前提下，黨團共識決，對被提名人劉靜怡投下反對票，「也就是說，綠營已經做好跟藍白一路硬槓到2028的準備」。立法院會昨進行司法院大法官人事同意權案投票，國民黨團對7位被提名人全投下不同意票，台灣民眾黨立委僅對被提名人劉靜怡投下同意票，民進黨立委則對劉靜怡投不同意票，最終7名被提名人都未通過同意門檻。對此，黃暐瀚指出，總統賴清德提名的大法官，被立院集體封殺，國民黨不挺不意外，但連民進黨都對其中一位大法官提名人「劉靜怡」投下反對票。黃暐瀚提到，民進黨團總召柯建銘對外表示，劉靜怡長期「批蔡、罵蘇、辱義川」，與民進黨理念不合，昨天早上開黨團會議之前，他打電話報告賴清德「黨團自主」，賴清德也回答：「我出身黨團（之前當立院黨團幹事長），一定尊重」，最後民進黨團決議，一致對劉靜怡投下反對票。黃暐瀚說，由於先前傳出藍營內部對於「反對廢死」的大法官提名人「王碧芳」，有支持聲浪，白營則傳可能支持張文貞（黃珊珊同學）或劉靜怡。黃暐瀚提到，民進黨團的三套劇本為，第一、過兩席（藍白支持兩位大法官提名人），綠投七票，產生兩席大法官；第二，過一席（無法達到憲法法庭的十席門檻），綠投六票，產生零席大法官；第三過零席（藍白全面封殺，民進黨自己挺住），綠投七票，產生零席大法官。黃暐瀚說，由於黨團會議開到一半，已經掌握藍營七席全砍、白營只投劉靜怡，在確定無法達標「十席大法官」的前提下，黨團共識決，對劉靜怡投下反對票，「也就是說，綠營已經做好跟藍白一路硬槓到2028的準備」。黃暐瀚提到，後續「政院提覆議」、「立院否決覆議」、「總統公告三法」、「政院提釋憲」、「總統補提名大法官」，都將按表操課，一路往下走。