我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台南市新化區近日發生一起火燒車事件，車輛不僅嚴重燒毀，駕駛及副駕駛人嚴重燒傷，結果火災調查出爐，起火原因竟然是噴灑車內除臭劑後，又在車內使用打火機點香菸，最終導致爆炸燃燒釀禍。（圖／翻攝畫面）

台南市新化區近日發生一起火燒車事件，車輛不僅嚴重燒毀，駕駛及副駕駛人嚴重燒傷，結果火災調查出爐，起火原因竟然是噴灑車內除臭劑後，又在車內使用打火機點香菸，最終導致爆炸燃燒釀禍。新化市區上（11）月底發生一起汽車行駛中火災事故，熊熊大火導致整輛車付之一炬，駕駛、副駕駛也嚴重燒傷，消防人員到場發現車廂內火舌伴隨濃煙竄燒出，所幸車內2人已自行脫困，後續送往奇美醫院治療。台南市消防局火災調查科指出，經過火災調查，發現這起火警肇因是車內除臭劑爆炸燃燒，該車內除臭劑成分為乙醇(酒精)、銀離子抗菌劑、香精及推進劑(丙烷、丁烷，液化石油氣的主要成分)，其中推進劑及乙醇具有高度爆炸燃燒性，當噴灑於車廂內濃度達爆炸界線，遇到火源就會引起爆炸燃燒。消防局表示，鑑於許多汽車使用人會在車內噴灑除臭劑、芳香劑，藉此增加芳香味或掩蓋車廂內異味，呼籲使用相關產品需詳閱使用說明，並確實安全操作使用，且車廂內噴灑、密閉一段時間後，務必完全打開車門、車窗通風，讓濃度降低，其密閉及通風的時間，請參考產品使用說明。