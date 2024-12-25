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台灣麥當勞遭爆發疑似主管侵犯女員工釀其憂鬱症輕生案件，女員工母親在Threads發文控訴，引起社會大眾關注，並發起抵制活動。北市勞動局指出，在12月9日接獲陳情後，已立刻聯繫麥當勞及陳情人進行了解，並限期麥當勞在27日前提供一切資料，將依職權進行調查。麥當勞昨日公開案件處理過程，在今年3月3日時申訴人向司法機關針對性侵部分報案；3月25日申訴人針對性騷擾部分向餐廳經理反映，餐廳經理立即回報人資部門，申訴人正式向公司提出性騷擾申訴。麥當勞表示，調查小組在5月1日完成調查報告，於5月6日召開性騷擾申訴處理委員會，做成性騷擾成立決定，並認定情節重大，對被申訴人做出最嚴厲懲戒的解僱處分，並於5月7日寄出申訴事件通知書給申訴人，告知調查結果。對此，北市勞動局表示，12月9日接獲民眾透過1999市民熱線陳情後，即刻聯繫麥當勞及陳情人進行瞭解，除三度聯繫陳情人說明所有依《性別平等工作法》的申訴權利外，並依規定透過陳情系統回復相關申訴管道給陳情人；同時已限期要求麥當勞在27日前，回復有關此案所為一切調查資料。勞動局長高寶華指出，此案已提出性侵害告訴部分，後續係由司法機關進行調查；至於雇主職場性騷擾防治義務部分，勞動局收到麥當勞的調查報告後，將依職權進行調查。如果雇主知悉有性騷擾狀況後未立即處理，或是因為受騷擾的員工已經離職、員工未提起正式書面申訴等理由，而沒有較為積極的後續處理，恐怕已涉及違法。勞動局指出，事業單位知悉性騷擾情形時，即應採取立即有效糾正及補救措施，不可輕忽。維護職場環境安全是雇主的責任，法規裡所謂採取立即有效糾正及補救措施，除了隔離行為人與被騷擾人、依內部性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法的流程處理調查以外，應向全體員工進行職場性騷擾相關宣導，舉辦定期、不定期的性別平等教育訓練，並對申訴人提供或轉介諮詢、醫療或心理諮商、社會福利資源及其他必要服務等。