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▲林姿佑（右）回憶道，過往與父親相處時間很長，一起出國、工作、主持晚會，「我們平常都蠻陪伴爸爸，其實沒有什麼遺憾」，父女倆感情相當好。（圖／翻攝自林姿佑臉書）

▲林姿佑（右）透露，處理完父親等事項後，將生活重心擺在事業上，成為她繼續走下去的動力，「我覺得有事做，可以重整很多事情。」（圖／記者李政龍攝）

資深演員林照雄本月8日逝世，享壽85歲，由女兒林姿佑籌備告別式等後事，於17日圓滿完成，先前她就透露父親過世的真正病因是呼吸衰竭，引發外界不捨，今（25）日林姿佑露面參與節目錄影，會後接受《NOWnews今日新聞》記者訪問，林姿佑透露近日心情恢復得很好，回憶起過往父女倆相處點滴，她有些哽咽地說：「我們平常都蠻陪伴爸爸，所以其實沒有什麼遺憾」，並透露自己有很勇敢地扛起責任，「我也要照顧媽媽的心情」，同時慶幸有親手足們協同處理後事，好好地送走父親最後一程。林姿佑談到父親過世回憶道，過往與父親相處時間很長，一起出國、工作、主持晚會，更到中國大陸一同拍戲，「我們平常都蠻陪伴爸爸，其實沒有什麼遺憾」，翻閱著照片也都是父女倆的日常點滴，讓林姿佑慶幸在父親生前有好好陪伴對方，她感性省思說，「老天會在某些時間教會我們很多事，我覺得要用很正向的心，當然夜深人靜還是會捨不得，可是人生只能往前看，因為有那麼多事要做」，林姿佑深刻從中學到許多，也藉此向親弟妹們致謝，幫忙分擔告別式、保險契約及照顧母親等重要的事。林姿佑也透露，處理完父親等事項後，馬不停蹄地出來工作，「也有人叫我找時間崩潰一下，但我不知道什麼時候」，因為她認為每天工作就會替生活帶來希望，將生活重心擺在事業上，也成為她繼續走下去的動力，「我覺得有事做，可以重整很多事情」，表示保持樂觀正能量的心態，才是人生最重要的事情。事實上，林照雄生前雖然有糖尿病，但病情控制得很好，導致他過世的主因是呼吸衰竭，林姿佑也透露由於爸爸長年抽菸，肺部不健康，加上天氣變化大，突然轉涼身體受不了，所以林照雄送醫後就沒再出來了，最終在家人的陪伴下於醫院過世，「生前爸爸在病房都沒有說什麼，就是一直跟女婿講謝謝，希望女婿可以好好照顧女兒。」其告別式也於17日圓滿舉行完畢，如今成了天使在天上守護著林姿佑一家。