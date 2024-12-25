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▲少女在麥當勞打工遭性侵，今年3月向警方報案，士林地檢署表示，目前全案正持續積極偵辦中，將盡速查明事實。（圖／翻攝畫面）

一名母親本月14日發文控訴，17歲女兒在麥當勞打工期間，竟遭主管以排班權力要脅侵犯，時間長達1年，導致少女最終選擇輕生，麥當勞卻火速開除該主管撇清關係，始終未給家屬一個交代、慰問。事件曝光後，立即在社群平台延燒，麥當勞隨即出面證實此事，並公布案情處理時間軸，目前全案已進入司法程序，士林地檢署也強調正持續積極偵辦中。一名母親14日在Threads發文控訴，2022年8月當時16歲的女兒在麥當勞開始打工，沒想到竟在就職期間遭主管以排班權力侵犯數次，時間長達1年，她卻因為需要這份工作，獨自默默忍受，沒有向周遭親友吐露，甚至因此經常情緒不穩。少女遭到侵犯後，自覺配不上深愛的男友，心痛地提出分手，母親回憶悲嘆：「她是個多麼貼心的孩子，回來家裡就是微笑的說我下班了，在那微笑的面具背後是有多痛一顆破碎的心。」少女直到今年2月離職後才鼓起勇氣報警，並向麥當勞申訴，沒想到麥當勞確認內情後，竟火速開除該主管撇清關係，直到最後都沒有給家屬一個交代、一個慰問。少女和該主管對質時，對方卻總是跳針詢問和解事宜，她遲遲等不到道歉，今年11月4日向母親說了一句「媽媽我去全家」後就此失聯，直到11月6日少女再被找到時，已成為一具冰冷的遺體，讓母親心碎喊：「我這媽媽白髮人送黑髮人如何接受⋯司法能還我們一個公道嗎？可以把我女兒活生生的還給我嗎？」對此，《NOWnews今日新聞》第一時間向台灣麥當勞求證，官方回應：「有關離職員工不幸往生情事，公司至表遺憾，並全力配合執法單位調查。」指出公司在今年3月接獲離職員工「性騷擾」申訴，立即根據《性別平等工作法》，邀請外部專家及公司法務相關部門組成調查小組。確認「性騷擾」案成立後，麥當勞基於對職場霸凌的零容忍，已於5月解僱被申訴之當事人，「對此令人遺憾的事件，謹向家屬表達最沉痛的哀悼及慰問之意。」而士林分局證實今年3月受理報案，全案在5月時移送給檢方，由當時之婦幼專組檢察官依法偵辦，期間承辦檢察官已分別開庭訊問告訴人、告訴代理人及被告、選任辯護人，並多次向該速食店調閱相關資料查證及製作勘驗筆錄等，全案目前仍持續積極偵辦中。事件至今仍在延燒，麥當勞再次出面說明案件處理時序：1.申訴人向司法機關針對性侵部分報案。2.申訴人針對性騷擾部分向餐廳經理反映，餐廳經理立即回報人資部門，申訴人正式向公司提出性騷擾申訴。3.公司依 3/8 勞動部最新實施的《性別平等工作法》，聘請具備性別意識的外部專家，與公司人資、法務人員組成調查小組。4.進行調查訪談會議，分別訪談申訴人與被申訴人；申訴人由父母及男友陪同參加調查會議。公司於訪談時，同時獲悉申訴人已於向司法機關針對性侵報案。（補充說明：雇主僅能針對性騷擾事件調查處理，如遇性侵情事將提供對應的協助與陪同報案）5.調查小組完成調查報告。於 5/6 召開性騷擾申訴處理委員會，做成性騷擾成立決定，認定情節重大，對被申訴人做出最嚴厲懲戒之解僱處分。並於寄出申訴事件通知書給申訴人，告知調查結果。6.公司通報勞動部職場性騷擾案件通報系統本案處理結果。7.公司回覆士林地檢署提供性侵案相關調查資料。麥當勞補充說明，申訴人已在今年2月20日正式離職，而Threads上開始有不少網友爆料，加害者的身分是「仰德集團富三代」。對此，官方火速否認：「此純屬謠言，該名涉案前主管與董事長絕無關係，也確定不是遠房親戚，盼外界勿妄加臆測。」