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台灣麥當勞遭爆發疑似主管侵犯女員工，導致罹患憂鬱症輕生案件，女員工母親在Threads發文控訴麥當勞公司僅開除加害人，卻對家屬與被害人毫不理會，引起社會大眾關注，並發起拒吃麥當勞活動。台北市長蔣萬安今（25）日受訪時表示，對於該案，勞動局會向勞動部瞭解案件通報情形與處理過程後，再對外說明。蔣萬安今日上午視察文山親子館，並接受訪問。媒體詢問麥當勞發生性侵事件，蔣萬安表示，勞動局會跟勞動部瞭解當時的通報情形與處理過程，了解後勞動局會對外說明。對於綠營議員質疑勞動局是否不夠積極？蔣萬安回應表示，勞動局會向勞動部了解通報的經過，與處理過程，了解清楚後會再對外說明。北市勞動局表示，12月9日接獲民眾透過1999市民熱線陳情後，即刻聯繫麥當勞及陳情人進行瞭解，除三度聯繫陳情人說明所有依《性別平等工作法》的申訴權利外，並依規定透過陳情系統回復相關申訴管道給陳情人；同時已限期要求麥當勞在27日前，回復有關此案所為一切調查資料。