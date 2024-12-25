我是廣告 請繼續往下閱讀

衛福部食藥署今（25）日表示，明（2025）年元旦起將有兩項新制實施，包含為了配合國際間化粧品管理趨勢，新增全氟/多氟烷基物質等9項禁用成分；另修訂嬰兒食品標示應加標補充鐵質、提醒詞句，以及不得標示「人乳化」、「母乳化」等詞句，且不得有嬰兒圖片及使產品變得理想化圖片及文字。食藥署表示，為了配合合國際間化粧品管理趨勢，於今年3/21公告修正「化粧品禁止使用成分表」，新增全氟/多氟烷基物質等9項禁用成分，將於明年1/1實施。化粧品業者禁止製造、輸入、供應、販售、贈送、公開陳列或提供消費者試用含該等禁用成分化粧品。違者將依法處以2萬元到500萬元不等罰鍰，並得按次處罰，情節重大者最高可處停業或廢止相關登記事項。此外，針對嬰兒食品標示管理新制，食藥署表示，將現行的4項規定整併為1項「嬰兒與較大嬰兒配方食品應加標示事項」，於2023年2/1公告修訂，並於明年元旦生效，以利業者同時參照依循。修正重點包含保存方法、使用方式及鐵質含量不足的產品，需提醒家長補充鐵質等。另標示中禁止使用「人乳化」、「母乳化」字詞、嬰兒圖片等，使產品變得理想化的圖片與文字，以避免誤導消費者。對於已生產的產品，可以繼續販售到有效期結束，但是銷售期間以標籤修正。食藥署呼籲，化粧品及食品業者應恪守法規，積極配合新制推行，全面檢視產品成分及標示，確保符合相關規定。同時，食藥署將持續透過規範修訂，與業界共同打造更安全、更透明的化粧品及食品環境，守護消費者健康，促進國人生活品質提升。