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▲CoCo都可今週三好友日「莓莓派對」買一送一。（圖／CoCo都可提供）

▲UG樂己全新茶酒新品「茉茉桃醉第二杯半價」。（圖／UG提供）

▲先喝道聖誕、跨年、元旦三大優惠。（圖／先喝道提供）

▲鶴茶樓「草莓甘露」95元，開賣日「買一送一」。（圖／鶴茶樓提供）

▲Mr.Wish「草莓提拉米蘇」L杯700ml，Kakao Friends聯名造型罐版470ml售價95元。（圖／Mr.Wish提供）

▲老賴茶棧全新「莓好祝福」系列， 「草莓珍珠厚乳」90元、「抹茶草莓厚乳」85元、「草莓厚乳」85元。（圖／老賴茶棧提供）

12月25日聖誕節，開喝手搖飲料CoCo都可今週三好友日「莓莓派對買一送一」優惠，UG樂己推出全新粉色茶酒「茉茉桃醉第二杯半價」，先喝道「朵朵海鹽奶蓋兩杯99元」。同場加映4大浮誇手搖飲料新品，先喝道「朵朵海鹽奶蓋兩杯99元」聖誕節優惠，鶴茶樓「草莓甘露」新上市「買一送一」，Mr.Wish「草莓提拉米蘇」兩大優惠，老賴茶棧全新推出季節限定杯開喝「莓好祝福」系列飲品一次整理。聖誕節就要喝浮誇飲料！CoCo都可冬季限期回歸超人氣「莓莓派對」系列手搖飲料，選用草莓與蔓越莓交融清爽四季春青茶，最後佐以新鮮檸檬片，是酸甜好喝的果茶風味。提醒大家，每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度自由選擇；數量有限，售完為止。近期迅速竄紅的綠色茶飲「UG樂己」，繼「15茉微醺」全新粉色系茶酒新品「茉茉桃醉」，以「15茉微醺」為基底，融合蜜桃與檸檬打造清新酸甜風味，不只尾韻喝得到「三窨十五茉」茉莉花香，還有滿滿氣泡感。加入UG LINE好友，即可獲得聖誕微醺禮包「茉茉桃醉第二杯半價」優惠券，12月25日可憑券至UG全門市購買。先喝道聖誕跨年也推出手搖飲料優惠！12月25日聖誕限定「朵朵海鹽奶蓋系列兩杯99元」、12月31日跨年「錫蘭高地莊園紅茶三杯88元」優惠、2025年1月1日跨年「花開茉綠茶三杯88元」優惠。鶴茶樓年末最後一檔季節限定，大方使用17顆草莓、搭配招牌鶴頂紅茶與醇香鮮乳，打成繽紛粉嫩的「草莓甘露」冰沙，還喝得到草莓丁、還加入熟果香氣的手作鶴頂紅茶凍，將於12月30日上市開賣。開賣當天，凡購買「草莓甘露」免費送「純茶(M)」任選一杯！提醒大家，每人限購兩組；限來店購買，外送/電話/線上預訂不適用。Mr.Wish鮮果茶玩家全新開喝「草莓提拉米蘇」聖誕特調，以經典提拉米蘇為靈感融合濃郁草莓冰沙與酥脆阿華田脆酷粒、再覆蓋絲滑芝芝奶蓋，濃郁香甜，裝入Kakao Friends聯名造型罐版有夠可愛。即日起Mr.Wish還同時推出冬季限定聖誕節包裝，開喝小綠人雪球造型紙杯。12月25日至2025年1月12日，至全台Mr.Wish門市購買會員卡（100元）並綁定Mr.Wish APP，即可立即獲得「100元APP優惠券」，再加碼獲贈一杯「草莓提拉米蘇」（聯名造型罐470ml，價值95元）；會員單筆儲值滿500元，即可免費獲得一杯「草莓提拉米蘇」（聯名造型罐470ml，價值95元）。活動可累贈，滿1000元贈2杯，以此類推。提醒大家，限來店現場現金儲值使用，外送與第三方外送平台不適用；贈送的飲料為申辦會員當下立即贈送，限於辦卡門市做兌換，不可於其他門市兌換；優惠不併用。老賴茶棧以「紅x綠」撞色堆疊聖誕氛圍季節限定杯，開喝全新系列「莓好祝福」飲品，茉翠綠茶搭配草莓果粒、牛乳與草莓醬的「草莓厚乳」，再加入人氣黑糖珍珠成「草莓珍珠厚乳」，還以青霧綠茶搭配牛乳與草莓醬打造豐盛「抹茶草莓厚乳」共3款手搖飲料。即日起參與社群活動，完成指定任務還有機會抽「免費珍奶」及「飲料折價券」。