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讀賣巨人昨晚平安夜正式宣佈36歲日本名投「神之子」田中將大加盟，生涯至今距離日美通算200勝里程碑只差3勝，外界都在看他能否東山再起，日本媒體分析，知名「再生教練」久保康生將扮演關鍵角色，今年中信兄弟二軍教練團赴日交流時曾向他學習。日媒《CoCoKARA》撰文表示，田中將大因右肘手術影響，本季僅在一軍出賽1場，且未取得勝投，過去他曾締造日職單季24連勝紀錄，但重返日職後表現未如預期，轉戰新球隊後，能否重新找回巔峰狀態成為關注焦點。在田中將大復活路上，巨人隊的巡迴投手教練久保康生或將扮演重要角色。九保教練曾在阪神時期協助能見篤史崛起，被譽為傳奇教練。2023年他加入巨人隊，肩負「再生教練」的工作，最新得意作就是幫助35歲的菅野智之找回王牌身手。日媒指出，久保教練調整菅野智之的投球姿勢，讓直球重現威力，同時活用其精準控球的特長，讓去年只拿4勝的菅野智之，今年狂奪15勝3敗，季後更一圓「美」夢，加盟金鶯。讓人期待田中將大在久保教練手下會如何改造。今年休賽季中信兄弟派出二軍教練團彭政閔、林明憲、林恩宇、黃稚峰赴日跟讀賣巨人交流，也向巨人球團推薦的久保教練見習，中信二軍投手教練林恩宇今年4、10月都到巨人取經，學習到巨人的投手訓練法，不盲目追求速度，要求更多的是身體協調，並藉由運動科學讓身體和投球更加穩定。