陳傑憲爆紅後狂登時尚雜誌封面！「台灣隊長」陳傑憲，在第三屆WBSC世界12強棒球賽表現火燙，成為新科的全台偶像，球迷、粉絲數量瞬間暴漲，也自然受到媒體高度關注。雖然近期傳出新家位置遭到媒體曝光，讓陳傑憲無奈發文，但在12強爆紅後，場外吸金效益確實暴增，頻繁登上時尚雜誌封面，和過去球迷僅能在「大亨堡廣告」上看到他，有相當明顯的變化。
12強賽後行程滿檔 狂登雜誌封面
昨（24）日恰好是台灣拿下世界12強賽冠軍過後的一個月，不少中華隊成員的生活發生了翻天覆地的變化，尤其是最受矚目的陳傑憲。在實力、顏值兼具的條件下，陳傑憲一舉成為家喻戶曉的偶像，IG追蹤數量更是翻倍來到將近40萬大關。
有趣的是，日前有網友在Threads平台上發文，質疑7-ELEVEN的大亨堡使用陳傑憲的人像照片來當作廣告，殊不知陳傑憲效力的統一獅，便是屬於7-ELEVEN旗下，也同時顯現，陳傑憲在短時間內的名氣上升程度有多誇張。
事實上，陳傑憲過去業配、廣告也不少，但主要以運動品牌相關為主，但如今走向時尚圈，近期已經連續登上時尚雜誌《VOGUE》、《ELLE》的封面，日前還受到名牌GUCCI邀請，出席形象活動，可以說是台灣2024年末熱度最高的人物也不為過。
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昨（24）日恰好是台灣拿下世界12強賽冠軍過後的一個月，不少中華隊成員的生活發生了翻天覆地的變化，尤其是最受矚目的陳傑憲。在實力、顏值兼具的條件下，陳傑憲一舉成為家喻戶曉的偶像，IG追蹤數量更是翻倍來到將近40萬大關。
有趣的是，日前有網友在Threads平台上發文，質疑7-ELEVEN的大亨堡使用陳傑憲的人像照片來當作廣告，殊不知陳傑憲效力的統一獅，便是屬於7-ELEVEN旗下，也同時顯現，陳傑憲在短時間內的名氣上升程度有多誇張。
事實上，陳傑憲過去業配、廣告也不少，但主要以運動品牌相關為主，但如今走向時尚圈，近期已經連續登上時尚雜誌《VOGUE》、《ELLE》的封面，日前還受到名牌GUCCI邀請，出席形象活動，可以說是台灣2024年末熱度最高的人物也不為過。
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