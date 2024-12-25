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▲7-ELEVEN的大亨堡以陳傑憲當作廣告人物。（圖／翻攝自網路）

▲陳傑憲如今走向時尚圈，近期已經連續登上時尚雜誌《VOGUE》、《ELLE》的封面。（圖／翻攝自陳傑憲 IG）

▲陳傑憲和老婆日前受到名牌GUCCI邀請，出席形象活動。（圖／翻攝自陳傑憲 IG）

陳傑憲爆紅後狂登時尚雜誌封面！「台灣隊長」陳傑憲，在第三屆WBSC世界12強棒球賽表現火燙，成為新科的全台偶像，球迷、粉絲數量瞬間暴漲，也自然受到媒體高度關注。在實力、顏值兼具的條件下，陳傑憲一舉成為家喻戶曉的偶像，IG追蹤數量更是翻倍來到將近40萬大關。有趣的是，事實上，