我是廣告 請繼續往下閱讀

美國股市昨（24）日迎來耶誕行情，四大指數全數走高，激勵台北股市今（25）日開盤上漲106.11點、來到23226.35點，不過在台積電一度回測平盤的壓力下，指數收斂，午盤上漲83.33點或0.36%，來到23203.57點，日K連2黑。大盤開高走低，中小型股也同步開高走低，櫃買指數開盤上漲0.2點、來到255.5點，盤中最高一度來到257.15點，午盤則是上漲1.06點或0.42%，來到256.36點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：佳能、華晶科、泰金寶-DR、新盛力、友訊；午盤個股成交值排行榜前五名為：聯鈞、台積電、佳能、大銀微系統、所羅門。權值股全數走高，權王台積電以1090元開出、上漲10元，盤中雖然遇到亂流，一度回測平盤價1080元，不過午盤有買單挹注，上漲5元或0.46%，來到1085元；鴻海以186.5元開出、上漲1元，盤中最高一度來到187.5元，午盤上漲1元或0.54%，來到186.5元；聯發科表現相對強勁，以1420元開出、上漲15元，盤中最高一度來到1430元，午盤上漲15元或1.07%，來到1420元。