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民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城弊案，傳出北檢可能於今（25）、明兩日起訴柯文哲，外界也關注京華城容積將如何處理。對此，台北市長蔣萬安今日表示，已成立府級跨局處小組，由副市長李四川擔任召集人，針對各種狀況來研議，若起訴將依起訴書內容做相對應的處理。蔣萬安今日上午視察文山親子館，並接受訪問。針對柯文哲將遭到起訴，蔣萬安表示，針對京華城案已成立府級專案小組，由李四川任召集人，並廣納各局處與專家學者，若遭起訴，會研議起訴書內容後做處理，若涉及不法會有相對應的作為。議員簡舒培也喊話蔣萬安柯市府弊案應嚴格把關，不要柯規蔣隨，除京華城，還有威京集團子公司中華工程的第一魚果批發市場改建案，若有不法是否重新招標？蔣萬安說，這些都還是要看是否起訴，以及若起訴，起訴書的內容如何？涉及到什麼樣案子就會相對應處理，媒體追問，都發局昨日表示若遭起訴，會撤回京華城容積獎勵20%，蔣萬安說，府級跨局處小組會針對可能的起訴書內容研議，也會根據各種情境與狀況研議事前做研議，屆時會有不同狀況，確實違法、不法、涉及什麼樣的情況，一定都會有相對應的作為。