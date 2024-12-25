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台灣隊長「陳傑憲」昨(24)日遭粉絲爆料新居地址，並公布於知名論壇PTT，後續雖刪文但已引起熱議，陳傑憲也在社群發文表達無奈，以「最後防線」形容以此捍衛隱私權，希望外界能留給自己一些私人空間。事實上，世界棒壇巨星大谷翔平過去也曾遭《富士電視台》爆料新購入的洛杉磯豪宅，氣得他直接出售新家，並封殺偷拍媒體。大谷於上季休賽季結婚後，花費785萬美元（約合新台幣2.5億）於洛杉磯當地購入一間豪宅，結果還沒入住就遭媒體爆料，新居意外曝光，日本媒體《富士電視台》不僅出動空拍機拍攝住宅內部，甚至訪問周遭鄰居看法，氣得大谷直接出售新家，同時宣布封殺《富士電視台》，直到世界大賽奪冠後，也拒絕接受《富士電視台》奪冠訪問。此外，2023年底時，大谷在朋友家陽台享受聖誕佳節時，也被台灣僑民偷拍照片並提供給台灣媒體，當時一系列不尊重行為，慘遭台、日球迷撻伐炎上，只能被迫撤下照片，想不到時隔一年，輪到12強台灣奪冠英雄陳傑憲遭遇相同情況。隨著12強爆紅出圈，陳傑憲一舉一動都引發關注，狂粉行徑也越為離譜。儘管球員作為公眾人物，不代表隱私權可以任意遭侵犯，正如陳傑憲發文所述：「家是唯一避風港」，住家遭公開，球員乃至於其家人的人身安全，都瞬間陷入危險之中，換位思考，回到家卻無法安心休息，時刻擔心是否有人偷拍、偷看甚至闖入，這還算是家嗎？職業球員應該接受公眾關注，但走出球場，回到人與人相處上，最基本的尊重是距離。身處資訊爆炸時代，舉起手機，每個人都可以成為公開信息發布者，觸犯隱私權界線的衝突只會越來越多。不論球員、球迷甚至媒體，都應該站在互相尊重的基礎上，才有互相信任的可能。