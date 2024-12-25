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麥當勞主管性侵案愈演愈烈，勞動部今（25）日被問到此事，勞動部長洪申翰表示，該案4月展開調查，若雇主沒有查證、提立即補救措施可按《性別平等工作法》最高開罰100萬元，而該案權責在台北市政府，昨日已發文給北市府要求盡快查明。麥當勞日前在網路上爆出，有主管性侵17歲女員工長達1年，女方向麥當勞申訴，麥當勞後續也火速將該主管開除，但後續還是頻繁受到騷擾，讓女方罹患憂鬱症，選擇離職後輕生。該案引起社會廣大關注，台灣麥當勞也公開處理細節，3月女方向司法機關針對性侵部分報案後，5月開除該主管，強調「已提供地檢署調查事證及報告，期待早日有判決結果，給被害人及家屬交待。」但家屬卻直指，台灣麥當勞在開除主管後就切割，後續對於女方、家屬無任何交代慰問。洪申翰今日受訪表示，依照《性別平等工作法》第13條規定，雇主於知悉性騷擾情形時，應採立即有效糾正及補救措施，態度很清楚，這不是把加害者開除就沒事了，在這個事情上面，目前處理權責在地方政府，昨日已經發文給北市府希望儘快查明，法規上面做清楚的認定，絕對不會和稀泥。勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，《性平法》要求事業單位對雇主端防治責任，雇主收到申訴，必須提出後要做立即有效措施，包括調查、相關醫療、心理諮商或法律扶助給被害者，調查屬實部分要對加害人懲處。該案後續已轉送給北市府，後續如果證實，雇主沒有查證屬實，沒有做好立即有效補救措施，處罰措施最高100萬元，還要公布事業單位名稱跟業主姓名。對於開除主管屬不屬於立即措施?條平司昨（24）日表示，雇主除了對事件要做調查、提出必要懲處之外，也要讓被害人免於遭受到騷擾，被害人如果需要訴訟輔助、法律諮商跟醫療，雇主也應該要提供，目前交由北市府了解是有沒有依法處理。